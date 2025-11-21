Carretera México-Cuernavaca: reporte del tráfico este viernes 21 de noviembre Conoce el reporte actualizado de la carretera México-Cuernavaca. FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Durante la mañana y tarde de este viernes 21 de noviembre, la carretera México-Cuernavaca no ha presentado algún reporte de accidentes, bloqueos o bloqueos, manteniéndose completamente despejada.

Este viernes 21 de noviembre, la circulación continúa con normalidad, tanto en dirección Cuernavaca como hacia la Ciudad de México. Sin ningún reporte de circulación lenta o accidente vial.

Esto después de que en la tarde del pasado jueves 20 de noviembre CAPUFE reportara el restablecimiento de circulación en la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 48, tras permanecer con avance lento debido a un accidente.

Además, tampoco se ha informado de posibles cierres programados, por lo que si lo necesitas, podrás circular sin preocupaciones, ya sea que te dirijas hacia Cuernavaca o Ciudad de México.

No obstante, se recomienda a los usuarios permanecer al pendiente de las cuentas oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

Ya que estas instituciones se encargan de vigilar la carga vehicular en las carreteras (Guardia Nacional Carreteras) y autopistas (CAPUFE), quienes lo publican al momento en sus redes sociales oficiales, para mantener a los conductores actualizados y que puedan tomar sus precauciones.

Recomendaciones para conducir en carretera

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) ha publicado en sus redes sociales algunas recomendaciones para quienes conducen en carreteras.

Estas son las 3 recomendaciones que CAPUFE le da a los ciudadanos para revisar antes de salir a carretera:

Revisar el combustible: Deberás asegurarte de contar con el suficiente para llegar a tu destino, o bien ubicar las gasolineras cerca de tu ruta, para que puedas llenar tu tanque en caso de ser necesario. Revisa tus llantas: Es importante verificar que las llantas de tu vehículo cuenten con la presión adecuada y que el dibujo no sea menor a 3 mm. Para evitar posibles accidentes. Revisa los líquidos en tu auto: Aunque pueda parecer insignificante, siempre debes comprobar que el aceite, anticongelante, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas se encuentren a un nivel adecuado para evitar pasar un mal rato en el camino.