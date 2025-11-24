Avanza el Programa de Vivienda para el Bienestar con más de 345 mil hogares en construcción

La directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Edna Vega, presentó un balance del Programa de Vivienda para el Bienestar, el cual registra avances significativos en la construcción y entrega de hogares en todo el país.

Edna Elena Vega Rangel (Toma de pantalla)

Vega informó que el programa contempla la edificación de 386 mil viviendas a lo largo del territorio nacional. De esta meta, 345 mil 817 viviendas ya se encuentran en proceso de construcción, lo que representa el 90% de lo previsto para este año.

Además, explicó que en los próximos meses se concretará la entrega de 6 mil 51 viviendas, correspondientes al periodo de noviembre y diciembre, como parte del cierre operativo anual del programa.

La funcionaria destacó que estos resultados reafirman el compromiso del Gobierno de México con el acceso a una vivienda digna y adecuada para miles de familias, especialmente aquellas ubicadas en zonas de mayor rezago social.