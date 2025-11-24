Lideres de los bloqueos pertenecen a partidos políticos y por eso se niegan al diálogo, acusa Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Bloqueo de transportistas “No hay razón para manifestaciones, el diálogo está abierto”, México mantiene apertura total al diálogo y disposición para atender todas las demandas en un marco de legalidad y buscando el bien común.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no hay motivo para mantener los bloqueos realizados por productores agrícolas y transportistas en distintos puntos del país, ya que el gobierno federal ha mantenido el diálogo abierto y con disposición para atender todas las demandas.

Rodríguez pidió a los manifestantes acudir hoy a la mesa de diálogo convocada a las 13:00 horas, para evitar más afectaciones a la ciudadanía.

Lideres de los bloqueos en carreteras son parte de Partidos políticos opositores

La funcionaria afirmó que algunos lideres campesinos “tienen una motivación política”, pues además de representar al sector agrícola, pertenecen a partidos como PRI, PAN y PRD. “Cuando no quieren acuerdos y afectan a la población, es que hay una motivación política”, afirmó.

También explicó que los beneficios solicitados por los productores se atienden en las mesas, no en los bloqueos recordó que la iniciativa de ley de aguas aún no está aprobada y sigue en discusión en la Cámara de Diputados.

Desde el inicio del sexenio, dijo Gobernación, se han realizado 316 reuniones con líderes transportistas.

¿Cuáles temas se están tratando en los foros nacionales?

Gobernación está trabajando a detalle los temás de:

El debate sobre la ley de aguas que sigue en curso con foros donde participan todos los sectores, incluida Conagua.

con foros donde participan todos los sectores, incluida Conagua. Se realizaron encuentros con dirigentes agrícolas y el subsecretario César Yáñez.

En las últimas tres semanas se han registrado más de 200 reuniones con la Secretaría de Agricultura para atender inquietudes del sector.

Mesas de trabajo permanentes con transportistas

En el caso del transporte de carga, la dependencia recordó que existen mesas de trabajo activas desde hace meses junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict).

En estas reuniones se busca garantizar seguridad en carreteas y protección a operadores y mercancías.

Organizaciones que no se suman al paro

La secretaría agradeció a diversas organizaciones transportistas que han anunciado que no participarán en ningún paro, entre ellas:

Canacar: Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Conatram: Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.

Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Fematrac: Federación Mexicana de Transportistas y Conexos.

Federación Mexicana de Transportistas y Conexos. Amotac: Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C.

Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. Amtac : Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad A.C.

: Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad A.C. Indeco

Tamexun

Unicarsoc

Argumentaron que el diálogo con las autoridades federales y estatales ha avanzado y que las mesas de trabajo son un mecanismo institucional para resolver sus demandas.