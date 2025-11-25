Bloque Negro tiene vínculos con Martí Batres, según “Guacamaya Leaks: Claudia Anaya

El llamado bloque negro que aparece en las manifestaciones sociales y que nadie sabe de donde sale o quien responde (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

La senadora del PRI, Claudia Anaya, acusó que el llamado Bloque Negro, señalado por actos de provocación, violencia y vandalismo durante manifestaciones sociales, mantiene vínculos con fuerzas políticas ligadas al actual director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y opera con tolerancia de las autoridades capitalinas.

La legisladora zacatecana aseveró que existen reportes de inteligencia militar —filtrados en los denominados “Guacamaya Leaks”—, que identifican al Bloque Negro y a su estructura de financiamiento, la cual está relacionada con grupos universitarios afines al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Lo tienen identificado por lo ya se dio en los reportes de Guacamaya Leaks, está identificado el hilo conductor político de este Bloque Negro a Martí Batres y a las fuerzas de ese grupo político aquí en la Ciudad de México. Obviamente que los integrantes que van a cada manifestación van cambiando, pero es ese grupo político el que parece que los financia y los organiza”, sostuvo

Entrevistada en el Senado, Anaya exigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Fiscalía capitalina investigar y desmantelar a dicho grupo, al considerar que “opera con impunidad” y “desvirtúa las causas legítimas de las manifestaciones”, sobre todo las encabezadas por mujeres.

“No es el Estado mexicano quien los mueve, pero como forman parte del gobierno, todos se hacen los que no ven, no oyen y no sienten”, acusó

BLOQUE INFILTRADO

En el mismo sentido, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que existen indicios de que el Bloque Negro fue infiltrado por el propio gobierno capitalino para provocar disturbios y desacreditar las manifestaciones legítimas de campesinos y transportistas que se han multiplicado en las últimas semanas.

“Exigimos una investigación, porque todo indica que ese grupo de choque, el Bloque Negro, fue infiltrado por el propio gobierno, justamente para descalificar la manifestación, para que todos los manifestantes quedaran manchados con la violencia de ese grupo”, estableció

El panista recalcó que cada vez hay más evidencia de que fue el propio gobierno el que promovió que participara este Bloque Negro.

“Históricamente el gobierno de la Ciudad de México no permitía que el Bloque Negro llegara hasta el Zócalo, y esta vez todo indica que el propio gobierno lo promovió”, denunció.

El líder panista rechazó que su partido o la oposición tengan relación con ese grupo y acusó a Morena de pretender culpar a sus adversarios para evadir su responsabilidad ante el creciente descontento social.

Anaya informó que el PAN presentó una denuncia penal por la actuación de autoridades durante las manifestaciones recientes y exigió que se esclarezca la participación de los grupos encapuchados.

Por su parte, la senadora de Morena Margarita Valdez, desestimó las acusaciones contra Martí Batres y consideró que se trata de “narrativas desesperadas” de la oposición.

“Yo creo que son cuestiones muy desesperadas de decir qué, quién lo maneja y cómo lo maneja y en qué sentido. Yo no lo creo. Yo sé que a veces uno peca de regresar al pasado, pero los que andamos en la verdadera izquierda no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Si estuvimos en contra tantos años de esa violencia, de este tipo de represiones, pues ¿cómo vamos a caer ahora en eso? Yo digo que no”, afirmó.