Descalificaciones de Noroña a Grecia Quiroz enciende ánimos en Senado; Citlalli Hernández le pide empatía

El senador Gerardo Fernández Noroña desató reclamos de senadoras por sus descalificaciones a Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo (Mario Jasso)

Senadoras de oposición así como la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reprocharon al legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, las descalificaciones que lanzó contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz —viuda de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre— luego de que la alcaldesa sustituta exigiera que se investigue a cuadros de Morena para esclarecer el crimen.

La titular de la Secretaria de Mujeres, pidió empatía a Fernández Noroña y llamó a todos los hombres que participan en la vida pública, incluidos los integrantes de Morena, a asumir corresponsabilidad en la erradicación de la violencia contra las mujeres, al subrayar que esta tarea no puede recaer únicamente en las mujeres ni en el movimiento feminista.

Sostuvo que el debate político puede y debe darse “sin violencia, sin misoginia y sin machismo”, y consideró necesario que los actores públicos modifiquen su lenguaje para evitar que cualquier mujer se sienta violentada.

“Entonces, yo pienso que puede darse un debate con más empatía, sin que eso niegue el debate político, la discusión que de ambos lados existe. Entonces, bueno, un llamado a la empatía, a todos los hombres, a que en el debate público pongamos el ejemplo para que las mujeres cada vez vivamos menos violencia”, expresó.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, reprochó que el morenista recurriera nuevamente a descalificaciones basadas en estereotipos de género:

¿Qué podemos esperar de un misógino como Noroña? De un machista, de un acomplejado como Noroña. ¿Qué podemos esperar de un tipo que no acepta pasar como un intrascendente y es capaz de hacer el ridículo y de decir cualquier cosa con tal de salir a la prensa?

“No podemos esperar ninguna otra cosa de un tipo como él. Yo creo que en este país todo el mundo tiene derecho a aspirar y yo creo que la viuda es la que mejor puede conocer el legado de su esposo y si tiene aspiraciones, pues bienvenida”.

¿ Y la CNDH?

En tanto, la panista Verónica Rodríguez, sostuvo que las declaraciones del senador cruzan una línea inadmisible y llamó a que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como su titular intervengan para proteger los derechos de la alcaldesa de Uruapan.

Las críticas a Fernández Noroña encendieron los ánimos incluso en la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La panista María de Jesús Díaz Marmolejo, pidió respaldo institucional para Grecia Quiroz, viuda de un hombre asesinado, quien —señaló— enfrenta un duelo devastador y aun así ha mostrado “valentía ejemplar” al exigir justicia.

“Minimizar su derecho a participar en política, burlarse de su dolor o desestimar sus señalamientos constituye violencia política de género grave y delicada, más aún en un día como hoy”, reprochó.

Afirmó que ni Quiroz ni ninguna mujer debe enfrentar sola actos de agresión desde el poder, y recordó que el Senado —al ser un órgano paritario— tiene la responsabilidad de impedir que desde un escaño se perpetúe la violencia que dice combatir.

“No podemos normalizar que un legislador use su voz para revictimizar a una mujer, a una mujer con ese gran dolor. No podemos quedarnos calladas ante un acto de insensibilidad tan profundo, tan hiriente y tan contrario a la responsabilidad que nos confiere el pueblo de México.

“Hoy desde esta tribuna repruebo enérgicamente las declaraciones del senador Fernández Noroña, porque son revictimizantes, porque son violentas y porque envían un mensaje devastador, el de la que la violencia política contra las mujeres puede venir incluso de quienes deberían de protegerlas”, señaló.