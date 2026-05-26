Este miércoles inicia la segunda ronda de conversaciones con EU sobre el TMEC

Marcelo Ebrard junto a Jamieson Greer (Daniel Augusto)

La segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la firma del TMEC, tendrá lugar este miércoles en la Ciudad de México, cuando una delegación del país vecino se presente para continuar con el diálogo mutuo a fin de expresar las necesidades de cada nación.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que para México es necesario competir cada vez mejor respecto a otras regiones del mundo, particularmente en donde existe una dependencia muy alta.

Destacó que se planteó la realización de conversaciones formales antes del primero de julio para tener claro lo que quiere cada país antes de esa fecha y así, poder avanzar en lo que pudiera unir a ambos países.

Aunque se trata de conversaciones complejas y difíciles, señaló que el supuesto básico es que se va a continuar con el tratado, tal vez con algunos ajustes pero hay confianza en que no se modificará la posición privilegiada de México.

Por ahora se atienden las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, después se espera que inicien la negociaciones entre Canadá y EU, y así se pasaría a las negociaciones trilaterales antes de la firma.