“Delincuentes defendiendo delincuentes”: Montiel sobre amagos del PAN si tocan a Maru Campos

La dirigente morenista, Ariadna Montiel arremetió contra su homólogo del PAN, Jorge Romero

Ante los amagos del PAN en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la dirigencia nacional de Morena acusó al blanquiazul de “victimizarse” y sostuvo que “son delincuentes defendiendo a delincuentes”.

“El PAN se victimiza pero son delincuentes defendiendo a delincuentes…”, acusó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La líder morenista desestimó los amagos de su homólogo, Jorge Romero y las advertencias de que “se pondrán locos” si tocan a la gobernadora de Chihuahua, tan es así que ya alistan una serie de movilizaciones este fin de semana en esa entidad en apoyo de la mandataria estatal.

“Nosotros tampoco nos vamos a quedar callados…que no nos vengan a decir que son una blancas palomitas” retó

Para ello, la dirigente morenista argumento que el actual presidente del PAN, Jorge Romero es el presunto jefe del cartel inmobiliario en la ciudad de México sobre el cual pesan varias denuncias penales por una lluvia de irregularidades en la edificación de condominios en la alcaldía Benito Juárez.

Montiel rechazó que haya persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y negó que se haya vulnerado el fuero de la mandataria estatal con el citatorio dela Fiscalía General de la República, pues se trata de que vaya a declarar en calidad de testigo este miércoles como establece el documento.

“No hay persecución política, y la prueba es que Jorge Romero anda libre y hasta es dirigente nacional del PAN”, ironizó

En ese sentido, la dirigente morenista pidió a los panistas y a la mandataria estatal cumplir con la ley y acudir al citatorio de la FGR para declarar sobre el caso de los agentes de la CIA en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara.

“Debe cumplir con la ley y es responsable el PAN y Maru Campos de cumplir con la ley ..delincuentes defendiendo a delincuentes…”, remarcó

Cuestionada sobre si el gobernador con licencia de Sinaloa y el senador, Enrique Inzunza también deben acudir al citatorio de la FGR, la dirigente morenista aseguró de manera escueta que ellos “han manifestado que van a acudir”.