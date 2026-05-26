Anuncian reconstrucción del borde afectado del río Papalotla

Reconstrucción del borde afectado del río Papalotla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que finalizaron los trabajos de reconstrucción y reforzamiento del bordo afectado en la margen izquierda del río Papalotla, en el Estado de México, tras el desbordamiento provocado por las intensas precipitaciones registradas la noche del sábado 23 de mayo.

El desbordamiento afectó únicamente una parcela agrícola, sin que se registraran daños en viviendas, afectaciones al patrimonio ni riesgos para la integridad de las familias de la región.

Se informó que la ruptura del bordo se originó por un remanso en un punto bajo. Esto fue provocado por el manejo inadecuado de las compuertas en el puente de Tlaltehuacan (Tezoyuca) por parte de ejidatarios, combinado con la acumulación de basura en el puente de piedra. Durante las labores, se ubicaron en el sitio de la ruptura tres tuberías pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para mitigar cualquier riesgo, se ejecutaron y concluyeron las siguientes acciones:

Colocación manual de una barrera de protección en el muro utilizando aproximadamente 800 costales.

Labores de achique en el área del socavón para despejar y visualizar las líneas de Pemex que cruzan por la zona (1 línea LOOP de 24 pulgadas y 2 tuberías de oleoducto de 30 pulgadas).

Relleno de la zona afectada con material sano (tepetate) para la rehabilitación y reforzamiento del bordo.

La fuerza de tarea en el lugar está compuesta por:

Conagua: 31 elementos. Equipo y maquinaria: 1 camión grúa Hiab, 1 bomba Thompson de 8 pulgadas, 2 bombas de 2 pulgadas, 1 retroexcavadora, 1 excavadora 320, 1 tractocamión de cama baja, además de material y costalera.

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): 10 elementos militares para la aplicación del Plan DN-III-E y 1 vehículo oficial.

Guardia Nacional: 5 elementos y 1 vehículo oficial.

Autoridades municipales, Protección Civil, bomberos, Seguridad Pública y ciudadanía, con más de 30 personas, así como maquinaria consistente en: 1 excavadora 320, 1 retroexcavadora, 1 ambulancia, 1 pipa y 1 patrulla.

Adicionalmente, la Conagua inició los trabajos formales de desazolve parcial y rehabilitación de bordos en tramos críticos del río Papalotla y sus ramales, en diversos municipios del Estado de México, incluida la Zona Federal del Lago de Texcoco.

Como parte de las acciones permanentes de mitigación, del 25 de mayo al 21 de septiembre de 2026, se construirán estructuras de gavión en la zona afectada, con el propósito de fortalecer la protección hidráulica y reducir riesgos.