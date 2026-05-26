Canaco advierte sobre afectaciones económicas por bloqueos y plantones en el Centro Histórico

Bloqueos y plantones en el Centro Histórico (Emmanuel Rosas)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) advirtío que derivado de los bloqueos y el plantón instalado en la Calle 5 de Mayo del Centro Histórico, se ha registrado una caída drástica en el flujo peatonal, afectando directamente las ventas de miles de establecimientos, además de generar interrupciones en servicios de suministro, logística y operación cotidiana de negocios formales.

De acuerdo con estimaciones de Canaco CDMX, en un solo día de bloqueos las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 39 millones 530 mil pesos en ventas no realizadas. La afectación alcanza a 3 mil 624 unidades económicas impactadas por las movilizaciones, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro comprendido entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara, señaló que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables ante esta situación, debido a que constituyen la base del empleo formal en el Centro Histórico y carecen, en muchos casos, de margen operativo para resistir cierres prolongados, disminución de ventas o interrupciones constantes en la movilidad.

Asimismo, destacó que este tipo de bloqueos generan un impacto negativo en la imagen internacional de la Ciudad de México, particularmente en un momento estratégico para el país, ante la proximidad de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que colocará a la capital bajo la atención global y exigirá condiciones óptimas de movilidad, seguridad y dinamismo económico.

Sin embargo, reiteró su respeto absoluto al derecho constitucional de libre manifestación y a las demandas laborales de los grupos inconformes, pero subrayó que ningún derecho debe ejercerse a costa del libre tránsito, la actividad económica y el derecho al trabajo de miles de comerciantes, trabajadores y ciudadanos.

Por ello, Gutiérrez Camoseco hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para establecer mesas de diálogo resolutivas y oportunas con los grupos inconformes, privilegiando acuerdos que permitan liberar las vías de comunicación y reactivar de inmediato el dinamismo económico de la zona.