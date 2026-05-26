Gabinete de Seguridad presentará informe sobre funcionarios ligados al crimen organizado

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo El Gabinete de Seguridad presentará un reporte especial sobre servidores públicos detenidos por presuntos nexos con grupos criminales. (Galo Cañas Rodríguez)

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este 27 de mayo el Gabinete de Seguridad dará a conocer un informe especial sobre funcionarios públicos detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, en medio de investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.

La mandataria explicó que el reporte no solo mostrará cifras de seguridad, sino también cómo se realizaron las investigaciones, capturas y operativos que permitieron disminuir los niveles de violencia en algunas entidades del país.

Sheinbaum puso como ejemplo el caso de Guanajuato, donde aseguró que los homicidios diarios bajaron de 12 a cuatro.

El anuncio ocurre mientras el Gobierno Federal mantiene activo el llamado Operativo Enjambre, estrategia enfocada en investigar a funcionarios municipales y mandos policiacos señalados por presuntos nexos con grupos criminales, principalmente en el Estado de México y Morelos.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con una solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 políticos mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados aparecen Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de Morena que también pidió licencia a su cargo.

La presidenta adelantó que el informe del Gabinete de Seguridad también explicará la coordinación entre corporaciones federales y autoridades estatales para combatir a grupos criminales en distintas regiones del país.

“Entonces viene mañana el Gabinete de Seguridad para darle esta información mucho más detallada de los cómos y qué se ha logrado en muchos territorios del país, que es un trabajo muy intenso el que ha hecho el Gabinete”, señaló Sheinbaum.

La mandataria añadió que detrás de estos operativos hay personal federal que diariamente enfrenta a grupos delictivos y que, según dijo, los resultados ya comienzan a reflejarse en varias entidades del país.