Diputado del Movimiento del sombrero reta a Noroña tras críticas contra Grecia Quiroz

“Métete conmigo”: Bautista desafía a Noroña

El diputado michoacano del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, lanzó un mensaje directo al senador Gerardo Fernández Noroña después de que éste criticara a Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda del exalcalde asesinado Carlos Manzo. El legislador cuestionó cómo el senador podía atacar públicamente a una mujer que atraviesa un proceso de duelo.

Bautista aseguró que Quiroz no llegó a su posición por ambición, sino por una tragedia que marcó su vida y la del municipio. “No entiendes su dolor… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, expresó, defendiendo su derecho a seguir participando en la vida política sin ser objeto de agresiones.

“Métete conmigo”: Bautista desafía a Noroña

En un mensaje público, el diputado lanzó un reto abierto a Noroña para dialogar cara a cara. Señaló que, si el senador quería confrontar al Movimiento del Sombrero, debía hacerlo directamente con él: “A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz.”

El legislador incluso señaló que estaba dispuesto a recibir a Noroña en Uruapan o trasladarse adonde fuera necesario para encararlo. Su postura fue interpretada como un cierre de filas en torno a Quiroz, quien ha sido respaldada por diferentes sectores tras las críticas del senador.

Reacciones y condena a las declaraciones del senador

Las palabras de Noroña, quien acusó a Quiroz de actuar por “ambición” y de buscar una posición mayor en Michoacán, generaron una ola de críticas de políticos de distintos partidos, que calificaron sus dichos como un ejercicio de violencia política de género. Entre ellos, legisladoras opositoras señalaron que minimizar la participación política de una mujer por su condición de viuda perpetúa estigmas.

Ante este panorama, la respuesta de Bautista Tafolla se sumó a las voces que pidieron respeto hacia la alcaldesa y demandaron un debate político sin ataques personales. El Movimiento del Sombrero reafirmó así su respaldo a Grecia Quiroz en medio del clima tenso que atraviesa Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo.