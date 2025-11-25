TV Azteca retira sus demandas en México, pero el proceso legal continuará en Nueva York

La empresa televisora TV Azteca decidió retirar las acciones legales que había iniciado en juzgados de la Ciudad de México contra un grupo de acreedores en Estados Unidos, lo que abre paso a que el proceso judicial que enfrenta en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan continúe sin modificaciones. La decisión marca un nuevo capítulo en el conflicto legal relacionado con un adeudo millonario que se le atribuye a la televisora.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, TV Azteca había presentado demandas en los juzgados 9 y 38 de la Ciudad de México con el objetivo de frenar o influir en el proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa decidió desistir en estas acciones, lo que implica que el litigio en Nueva York seguirá su curso con normalidad.

¿De cuánto es el adeudo de Salinas Pliego?

El caso está relacionado con un adeudo superior a los 580 millones de dólares, cifra señalada por los acreedores estadounidenses y que ha sido motivo de una disputa legal que llevara ya varios meses en tribunales internacionales. La Corte Federal en Manhattan ha sido la encargada de revisar el expediente y de emitir diversas órdenes para que la televisora cumpla con los requerimientos y comparecencias necesarias.

Abogados relacionados con el caso habían advertido previamente que, de no atender los llamados del juez, podría haber sanciones por desacato, un escenario que generó preocupación entre los representantes legales debido a las posibles consecuencias para la empresa. Con el retiro de las demandas en México, el proceso queda ahora completamente sujeto a la autoridad estadounidense.

La decisión también desplaza la estrategia legal hacia una etapa en la que TV Azteca deberá enfrentarse directamente al juicio en Estados Unidos o bien buscar un acuerdo con sus acreedores para evitar que el caso avance hacia un proceso más complejo. Especialistas señalan que este tipo de conflictos multinacionales suele resolverse mediante negociaciones, aunque todo dependerá de la disposición de ambas partes.

¿Qué prosigue para los adeudos de Salinas Pliego?

Hasta el momento, no se ha informado si la empresa buscará llegar a un arreglo o si planea continuar litigando. El caso ha llamado la atención debido al monto del adeudo y a las implicaciones que podría tener para la estructura financiera de la compañía. Asimismo, se ha observado que la resolución en Estados Unidos podría marcar un precedente para otros casos internacionales relacionados con empresas mexicanas.

El retiro de las demandas en tribunales mexicanos confirma que la vía de resolución quedará en manos del sistema judicial estadounidense, donde los acreedores han insistido en que se respeten los procedimientos iniciados y que la empresa responda conforme a la ley. En los próximos meses, se espera que la Corte de Manhattan determine los pasos a seguir y programe nuevas audiencias.

Con este movimiento, el caso da un giro importante y deja clara la intención de que el litigio continúe fuera de México, lo que podría acelerar o definir el rumbo del conflicto financiero que enfrenta la televisora.