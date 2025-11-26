Bloqueo de carreteras en México hoy, miércoles 26 de noviembre: reporte actualizado

¿Habrá bloqueos hoy? Reporte carretero en México para este miércoles 26 de noviembre (Cuartoscuro)

Te compartimos la información actualizada del tránsito en carreteras mexicanas para este 26 de noviembre, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y Guardia Nacional de Carreteras.

CAPUFE informa sobre cierres parciales en la autopista Tehuacán–Oaxaca, así como el restablecimiento de circulación en tramos de la autopista Agua Dulce–Cárdenas, que permanecían cerrados; mientras que la Guardia Nacional de Carreteras reporta la presencia de manifestantes en la carretera Santa Rosa–La Barca.

A continuación, los detalles del estado de varias de las vías de comunicación más importantes del país.

Reporte actualizado: carreteras en México este miércoles 26 de noviembre

Tras seis horas de haberse registrado un cierre a la circulación en la Aut. Tehuacán–Oaxaca, km 31, CAPUFE informa que continúa la circulación intermitente en ambos sentidos, debido a maniobras de grúa para el retiro de una unidad siniestrada. Un segundo aviso señala: “Se registra cierre a la circulación en ambos sentidos, debido a que el personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.”

A continuación, el reporte organizado de CAPUFE para este miércoles 26 de noviembre.

Restablecimientos de circulación

Autopista Agua Dulce–Cárdenas, km 57, dirección Cárdenas: El accidente ha sido atendido. Al momento, el tramo opera de manera normal.

Libramiento Cuernavaca, km 80, dirección CDMX: Capufe reporta tránsito libre, tras operaciones de limpieza de una unidad siniestrada. Se invita a los conductores a conducir con precaución en la zona.

Cierres y afectaciones vigentes

Carretera Guamúchil–Guasave, Pte. Sinaloa: Continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes, identificados como productores agrícolas y transportistas en protesta por temas del campo.Sin embargo, no se ha publicado un anuncio oficial que detalle los nombres de agrupaciones u organizaciones que participan en este cierre específico.

Aut. México–Querétaro, km 58, dirección CDMX: Se reporta carga vehicular tras el cierre de circulación por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada. Otro aviso señala: “Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y salida del camino) por lo que se registra carga vehicular en la zona.

Hay cierre parcial por atención de accidente en la Autopista Puente de Ixtla–Iguala, km 3, dirección Iguala, debido a un choque por alcance.

Plaza de Cobro San Marcos, Aut. México–Puebla: se registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidente.

Libramiento Cuernavaca, km 80, dirección CDMX: En diversos reportes se indica cierre parcial, reducción de carriles y atención de accidentes por choque por alcance y volcadura de automóvil. Al momento, Capufe reporta carga vehicular en la zona.

Reportes de Guardia Nacional Carreteras

Tamaulipas: Vialidad libre tras retiro de personas en la carretera Matamoros–Reynosa, tramo Río Bravo–Reynosa.

Vialidad libre tras retiro de personas en la carretera Matamoros–Reynosa, tramo Río Bravo–Reynosa. Puebla: Cierre intermitente por conclusión de maniobras tras accidente cerca del km 030+500 de la carretera Cuacnopalan–Oaxaca.

Cierre intermitente por conclusión de maniobras tras accidente cerca del km 030+500 de la carretera Cuacnopalan–Oaxaca. Oaxaca:

Vialidad libre tras retiro de personas en la carretera Coatzacoalcos–Salina Cruz, tramo La Ventosa–Tehuantepec.



También se reporta cierre parcial por presencia de personas en el mismo tramo, de acuerdo con GN Carreteras.

por presencia de personas en el mismo tramo, de acuerdo con GN Carreteras. Jalisco: Continúa el cierre total en ambos sentidos por presencia de manifestantes cerca del km 076+500 de la carretera Santa Rosa–La Barca.

Recomendaciones para transitar en carretera de manera segura

Estos dos organismos, encargados de reportar el estado actual de las carreteras y autopistas en México, comparten diariamente accidentes, por lo que te compartimos una recomendación que resulta básica, pero vital, para cuando planees utilizar alguna vía de comunicación federal.

El cinturón de seguridad es un elemento vital siempre que conduzcas o seas pasajero. Puede salvarte la vida en caso de accidente.

Un estudio de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala que 61% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito no usaba el cinturón de seguridad al momento del impacto, por lo que CAPUFE insta a utilizarlo y seguir las medidas de seguridad para resguardar tu integridad.