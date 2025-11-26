La carretera en México donde asaltantes se hacen pasar por policías, según EU Consulado de Estados Unidos advierte sobre nueva forma de robo en carreta de Nuevo León (@TravelGov y Pexels)

El Consulado y la Embajada de Estados Unidos han emitido una alerta de seguridad para los estadunidenses y extranjeros de Nuevo León por robos en carretera de Monterrey.

En la alerta de seguridad emitida por la Misión de E.U. a México, publicada este martes 26 de noviembre, mencionan que en la Carretera Federal 85D de Monterrey, Nuevo León, se ha registrado una forma particular de robo.

De acuerdo con el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, se han presentado recientemente diferentes casos de robos armados en la autopista 85D a transeúntes que son forzados a apartarse de la carretera.

¿Cómo son los robos en la carretera 85D, por la que alertó Estados Unidos?

Según los reportes de las víctimas de esta forma de robo, es así como los saltantes realizan su delito:

Primeramente, los afectados son detenidos por un vehículo con luces intermitentes, dando la impresión de que la detención es hecha por autoridades, para que después salgan del auto los agresores armados y te roben.

Las principales personas que están siendo asaltadas de esta forma, son quienes conducen vehículos con matrículas de fuera del estado y extranjeras. Por lo que el Consulado de Estados Unidos recomienda mantener mayor atención durante la carretera a cualquier hora del día. Puesto que algunos robos se han hecho a media mañana.

Precauciones para circular sobre la Carretera Federal 85D en Monterrey

En la alerta emitida, el Consulado General de Estados Unidos recomienda realizar las siguientes acciones para evitar ser asaltado en la Carretera Federal 85D:

Mantente alerta, sin hacer paradas innecesarias.

Procura viajar durante el día y permanece alerta en todo momento.

Limita los desplazamientos innecesarios por esta carretera y evita viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo o objetos de valor como joyas.

Vigila los medios locales para recibir actualizaciones sobre esta forma de robo.

Mantén informados a tus conocidos sobre tus planes de viaje y el progreso mientras viajas.

Viaja con tu teléfono móvil cargado y funcional para que puedas hacer llamadas en México.

Utiliza carreteras de peaje (“cuota”) en lugar de las menos seguras y gratuitas (“libres”) siempre que sea posible.

Marca el 911 para asistencia de emergencia.

Esta información, a su vez, fue compartida por el Departamento de Estado de EE. UU., a través de sus asuntos consulares en sus cuentas oficiales de redes sociales.