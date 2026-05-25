Pensión ISSSTE: fechas, montos y todo lo que debes saber sobre el pago adelantado de junio 2026

Pago doble IMSS e ISSSTE en mayo 2026: estos pensionados recibirían más dinero y ya hay fecha clave

Para millones de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) este fin de mes será un gran alivio para su economía, ya que el depósito correspondiente a la pensión de junio 2026 llegará de manera adelantada, de acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades federales.

Este adelanto representará una fuente de recurso adelantado para adultos mayores y trabajadores retirados que dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos, medicamentos, alimentos, renta, servicios, etc.

Por ello, en nuestra nota te decimos todo lo que necesitas saber si eres beneficiario de esta institución para que puedas cobrar tu pensión en tiempo y forma de manera eficaz.

Algo que es importante señalar es que el adelanto del pago no representa un bono adicional ni un incremento extraordinario, pero sí permitirá que miles de pensionados acceso a sus recursos antes de iniciar el próximo mes.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de junio 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito se realizará el viernes 29 de mayo de 2026. Este ajuste responde a que los últimos días del mes caen en fin de semana, lo que obligó a adelantar la dispersión para evitar retrasos en los pagos.

Este tipo de movimientos no es nuevo. El ISSSTE suele modificar las fechas, pues debe concluir con las dispersiones antes de finalizar el mes en curso, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen a tiempo a los pensionados.

¿Por qué se adelanta el pago de la pensión?

El adelanto se debe principalmente a un ajuste administrativo. Cuando las fechas de pago coinciden con fines de semana o días inhábiles, el ISSSTE opta por depositar antes para evitar complicaciones bancarias.

Esta práctica busca garantizar que los pensionados no enfrenten retrasos, especialmente considerando que una gran parte de ellos depende exclusivamente de este ingreso.

¿Qué hacer si no recibes tu pensión ISSSTE?

En caso de que el depósito no se refleje el 29 de mayo, los pensionados pueden:

Comunicarse a ISSSTE-Tel ( 55-4000-1000 )

Acudir a oficinas de prestaciones económicas

Utilizar canales digitales para levantar una aclaración

Lo importante es no caer en pánico ni recurrir a intermediarios, ya que muchas veces los retrasos pueden deberse a procesos bancarios.