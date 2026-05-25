IMSS se dice listo El IMSS se dice listo para responder ante cualquier riesgo sanitario durante el Mundial de Futbol, con el fortalecimiento de seguridad sanitaria y vigilancia epidemiológica, con visión preventiva y preparación integral de cara a la justa deportiva mundial del balompié (IMSS y Edgar Negrete Lira)

Ante la cada vez más cercana celebración del Mundial de Futbol 2026, en nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se dijo listo para responder de manera oportuna ante cualquier riesgo emergente de salud.

A poco más de dos semanas, de que tenga lugar el partido inaugural de este magno evento deportivo, el Seguro Social resaltó que, a la fecha se ha llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento, con la participación de 1,301 profesionales de la salud, seis guías operativas socializadas y 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) fortalecidas.

La doctora Janet Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, enfatizó que el Instituto mantiene una visión preventiva y multiamenaza para garantizar la continuidad operativa de los servicios de salud antes, durante y después de la realización del torneo internacional en las distintas sedes del país.

Anticipándose a riesgos

“El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar”, por lo que, garantizó, se ha venido fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos, “articulando nuestros recursos, homologando procedimientos y asegurar una respuesta oportuna, segura y sobre todo coordinada”, dijo.

Para ello, se han implementado diversas acciones de preparación institucional, coordinación intersectorial y el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica, con prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población.

Estos esfuerzos, sostuvo Alvarado González, el esfuerzo que se ha venido realizando, ha permitido ampliar rápidamente la cobertura institucional y acelerar la homologación de criterios operativos en las unidades médicas.

En este sentido, enfatizó que la instrucción del director general del Seguro Social,Zoé Robledo, ha sido para preparar de manera seria, estructurada y anticipatoria no solo para responder a los retos específicos de esta Copa Mundial FIFA 2026 sino para dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestras unidades médicas frente a emergencias en salud y desastres en cualquier momento.

“Ese es el compromiso institucional, proteger el derecho a la salud con organización, preparación, coordinación institucional y sobre todo con un enfoque de resiliencia”, señaló.