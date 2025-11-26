Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo ¿investigado por huachicol y tráfico de armas?

Raúl Rocha Cantú El empresario mexicano estaría trabajando como testigo protegido de la FGR ser vinculado a actividades de tráfico de armas y de combustible.

Las intrigas del certamen Miss Universo y sus directivos continúan a casi una semana de que haya terminado con la victoria de la mexicana Fátima Bosch. Ahora, señalan al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú y uno de sus dueños, de presuntamente haber estado involucrado en acciones de huachicol y tráfico de armas desde Centroamérica a nuestro país. Ahora, estaría fungiendo como testigo protegido de la FGR para brindar información sobre estas operaciones.

¿Quién es Raúl Rocha Cantú y por qué se le investiga por cuestiones de huachicol?

Rocha Cantú es un empresario mexicano originario de Monterey, Nuevo León con múltiples empresas en el ámbito restaurantero, entretenimiento y energético. También, se le conoce por haber comprado recientemente el 50% de la propiedad de la franquicia de “Miss Universe Organization”

Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de Miss Universo, aparece en una investigación de la FGR por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de hidrocarburos, armas y vínculos con grupos delictivos, según reportes oficiales. pic.twitter.com/Zq51z9nzOz — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 26, 2025

Además, desde el año 2022, Rocha Cantú ha fungido como cónsul honorario de Guatemala en México, puesto que habría utilizado para liderar operaciones de tráfico de combustible y de armas de acuerdo con la investigación de la FGR. De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la investigación en contra de Rocha Cantú inició en noviembre del año pasado luego de que la FGR recibiera una denuncia anónima.

¿Cómo operaba el huachicol y tráfico de armas de Raúl Rocha Cantú?

Según la investigación de la FGR, Rocha Cantú habría obtenido millones de pesos de la venta ilegal del ‘huachicol’ en sus estaciones de servicio así como de la venta de armas a grupos delincuenciales como el Cartel Jalisco Nueva Generación o la Unión Tepito.

Además, uno de los inmuebles donde almacenaban el combustible robado se encuentra identificado como “La Espuela” en el estado de Querétaro y estaría ligado a una de las empresas de Rocha Cantú. De forma similar, se encontraron notas de presuntas aportaciones de Rocha Cantú a una empresa criminal por más de 2 mil millones de pesos luego de un cateo en una residencia ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec en la Ciudad de México.

Busca ser testigo protegido

Ahora, después de toda la investigación, el mismo Loret de Mola señala que Rocha Cantú estaría colaborando con la misma FGR, brindando información sobre la operación de estos grupos que trafican el combustible desde Centroamérica a Chiapas y más tarde lo trasladan hasta Querétaro. Este acuerdo se habría formalizado recientemente el pasado 19 de noviembre con el objetivo de obtener inmunidad penal.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la investigación contra Raúl Rocha Cantú?

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 26 de noviembre, la mandataria nacional fue cuestionada sobre este tema, asegurando que la Fiscalía General de la República tendría que dar los detalles.

“Si hay una investigación, pues lo tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale y lo dice un medio, pero tiene que informarse. Ahora, eso es independiente de la joven que ganó el concurso, lo quieren juntar, pero es distinto. Quieren quitarle mérito, Más allá de que estemos de acuerdo o no, mérito a quien lo tiene en el certamen. Otra cosa muy distinta es el de esta persona, y si hay una investigación, pues que se diga y se informe”.