Carta renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR; así anunció que será embajador

Carta renuncia de Alejandro Gertz Manero Se va de la FGR rumbo a una embajada

La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República marcó la agenda este jueves. Después de horas de incertidumbre, se dio a conocer la carta renuncia.

Su salida, que ocurre antes de que concluyera su periodo en 2028, llegó acompañada de una misiva dirigida al Senado en la que confirma que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso para ocupar una embajada.

El documento, enviado a la presidenta de la Mesa Directiva de la cámara Alta, traza el cierre de su gestión y, al mismo tiempo, su transición hacia el servicio diplomático.

En la carta, el fiscal subraya que la designación representa la continuación de su trayectoria en el sector público y solicita al Legislativo activar el proceso formal de ratificación.

Carta renuncia de Gertz Manero

A continuación, se reproduce íntegro el contenido del documento enviado por Gertz Manero.

SEÑORA SENADORA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA del SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

Muy distinguida Señora Presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de coadyuvar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República.

Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República a efecto de que, si así lo estimare conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.