IMSS Digital: fecha límite para realizar el registro de los datos biométricos para pensionados Con el IMSS Digital podrás acceder a trámites de manera más sencilla como pensionado; conoce hasta cuándo podrás registrar tus datos biométricos (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Con la app IMSS Digital podrás acceder a tu Cédula Digital de Salud, la cual te permitirá, como pensionado, acceder a trámites de manera más sencilla desde tu dispositivo móvil; conoce cuál es la fecha límite para poder registrar tus datos biométricos.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un acuerdo que le autoriza al IMSS el registro y uso de información biométrica de las personas aseguradas como mecanismo para validar su información, ahora necesitarás tus datos biométricos para acceder a la app IMSS Digital.

El acuerdo fue publicado el 30 de octubre de este 2025 y aprobado por el Consejo Técnico del IMSS con el objetivo de permitir que, mediante la aplicación IMSS Digital, puedas realizar trámites relacionados con los pagos de incapacidades, así como el registro o actualización de tu cuenta bancaria para recibir dichos pagos.

Con la validación biométrica, que puede ser con huellas o reconocimiento facial, se aseguran de que realmente seas tú quien realiza los trámites, permitiendo que ya no sea indispensable que tengas que acudir personalmente a realizarlos.

Actualmente, esta modalidad está enfocada principalmente para trabajadores de aplicaciones digitales, pero se espera que gradualmente se aplique para otro tipo de trámites administrados por el IMSS, como el pago de las pensiones.

No obstante, sí puedes registrar tus datos biométricos para hacer uso de la Cédula Digital de Salud del IMSS, la cual no tiene fecha límite para realizar el registro.

Registro de datos biométricos para la Cédula Digital de Salud del IMSS.

La Cédula Digital de Salud es una herramienta implementada por el Instituto Mexicano de Seguridad Social con la que podrás consultar información relevante de tus atenciones médicas y usarla como un auxiliar en el seguimiento de tu salud.

Podrán acceder a Cédula Digital de Salud tanto trabajadores asegurados, pensionados y sus beneficiarios mayores de 18 años, teniendo disponible la información de sus atenciones médicas de los últimos 36 meses.

Aquí te damos una guía fácil y rápida para que puedas consultar tu Cédula Digital de Salud:

Descarga la versión más reciente de la App IMSS Digital, desde la App Store o Google Play y acepta todos los permisos que te solicite la app. Presiona en el apartado de Cédula Digital de Salud; ahí la aplicación te solicitará tu correo electrónico y CURP, los cuales deberás rellenar. Tendrás que validar tu información personal, ingresando tu número de teléfono, la captura de tu INE vigente y verificar tus datos. Finalmente, podrás ingresar con reconocimiento facial para la protección de tus datos.