Profeco alerta por ofertas y paquetes “demasiado baratos” rumbo al Mundial 2026

Balón Mundial FIFA 2026 En redes sociales se filtraron fotos de cómo se verá el balón durante el partido final

A 53 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó la vigilancia sobre la publicidad de productos y servicios vinculados con el evento, ante la proliferación de ofertas que prometen experiencias completas a precios por debajo del promedio.

Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia denominado “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”, la institución monitorea anuncios difundidos en redes sociales, motores de búsqueda y aplicaciones de mensajería, donde se ofertan paquetes que incluyen transporte, hospedaje, entradas a estadios y experiencias turísticas que, por su costo, podrían representar un riesgo para los consumidores.

La dependencia recordó que, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda información comercial difundida por proveedores debe ser comprobable y no inducir al error mediante mensajes inexactos, falsos, exagerados, incompletos o tendenciosos.

En ese contexto, advirtió que la cercanía del torneo ha propiciado la aparición de perfiles y páginas web que ofrecen servicios que no necesariamente están autorizados o que podrían no existir.

La Profeco recomendó a las personas interesadas en asistir a los partidos o adquirir productos relacionados con el Mundial verificar que los proveedores ofrezcan información clara y veraz, consultar si cuentan con quejas registradas en el Buró Comercial de la institución y revisar las reseñas que otros usuarios han hecho sobre dichos servicios.

Además, enfatizó la importancia de adquirir boletos y experiencias exclusivas únicamente en sitios oficiales, con el fin de evitar promociones falsas, paquetes no autorizados o entradas apócrifas. La advertencia también alcanza a la venta de artículos deportivos, recuerdos, alimentos y bebidas relacionados con el evento, cuyos precios y características deben respetar lo anunciado originalmente.

En caso de que los proveedores modifiquen condiciones sin informarlo o incumplan con lo ofrecido, estas prácticas pueden constituir publicidad engañosa y ser denunciadas ante la autoridad. La Profeco subrayó que las denuncias no sólo permiten atender casos individuales, sino también regular prácticas comerciales que afectan a un mayor número de consumidores.

A partir de los reportes ciudadanos, la Procuraduría puede iniciar procesos jurídicos, solicitar la modificación o el retiro de la información publicitaria y coordinar acciones con autoridades federales, estatales y municipales, según corresponda.

La institución llamó a las y los aficionados a desconfiar de precios inusualmente bajos y a contratar servicios en tiendas autorizadas y páginas oficiales, así como a reportar cualquier práctica engañosa detectada antes y durante la celebración del torneo. Para ello, puso a disposición correos electrónicos, redes sociales y el Teléfono del Consumidor como canales de atención.