Pensión IMSS e ISSSTE 2025: fechas del próximo pago

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el depósito correspondiente a la pensión de diciembre 2025 se realizará el lunes 1 de diciembre, manteniendo la dinámica de pago del primer día hábil de cada mes. Este calendario permite a los beneficiarios contar con sus recursos antes del cierre anual.

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el pago se adelantará al viernes 28 de noviembre de 2025, con el fin de facilitar que pensionados y jubilados dispongan del monto antes de las festividades y actividades de fin de año.

Fechas confirmadas por ambos institutos

Ambas instituciones recalcan la importancia de que los beneficiarios verifiquen su depósito en la fecha indicada y reporten cualquier irregularidad a los canales oficiales de atención, ya sea vía telefónica o directamente en su unidad correspondiente.

El IMSS y el ISSSTE destacan que estos pagos representan el último depósito regular de 2025, por lo que invitan a sus afiliados a planificar gastos y compromisos con anticipación para evitar contratiempos durante el inicio del próximo año.

Con la publicación de estas fechas, miles de pensionados ya pueden tener certeza sobre la llegada de su apoyo económico, lo que les permite mantener estabilidad financiera en uno de los meses con mayor actividad y demanda de recursos.