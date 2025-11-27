Prepa en Línea-SEP 2025: fechas clave para conocer los resultados del proceso de ingreso

Miles de aspirantes que completaron su registro para integrarse a Prepa en Línea-SEP ahora se encuentran a la espera de saber si avanzaron a la siguiente etapa del proceso. Esta modalidad de bachillerato en línea, gratuita y administrada por la Secretaría de Educación Pública, continúa siendo una de las opciones más accesibles para quienes buscan continuar sus estudios con flexibilidad.

¿Cuándo se podrán consultar los resultados?

De acuerdo con la información oficial, los resultados de la convocatoria se publicarán entre el 12 y el 17 de diciembre de 2025 en el portal de Prepa en Línea-SEP. Para acceder, las y los aspirantes deberán ingresar con su CURP y el correo electrónico registrado durante la inscripción, ya que este será también el medio por el cual recibirán cualquier aviso relacionado con su proceso.

Quienes logren obtener un lugar deberán realizar su inscripción definitiva dentro del mismo periodo, es decir, del 12 al 17 de diciembre, antes de las 23:59 horas del último día. Este paso incluye cargar la documentación requerida en formato digital, lo cual confirmará oficialmente su ingreso a la plataforma educativa.

En caso de que algún candidato no sea aceptado en esta convocatoria, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a futuras aperturas, ya que Prepa en Línea-SEP lanza nuevos periodos de registro varias veces al año, permitiendo a más personas incorporarse en diferentes generaciones.

Este programa continúa posicionándose como una alternativa educativa sólida, ofreciendo recursos digitales, asesorías y un modelo flexible que facilita el acceso a la educación media superior para estudiantes que requieren estudiar desde casa o adaptarse a horarios personales.