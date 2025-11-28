Nacional

Se dio a conocer que Héctor Elizalde Mora asumirá este cargo, siendo el primer cambio en la FGR luego de que renunciara el Fiscal General Alejandro Gertz Manero

Primer nombramiento de Godoy en FGR: Héctor Elizalde, a la Agencia de Investigación Criminal

Por Ruy Zerrera
Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de la AIC. (@gabyjimenezgo)

Este viernes, trascendió que Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), nombró a Héctor Elizalde Mora como el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien previamente estaba encabezada por Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

La incorporación a la AIC de Elizalde Mora, hombre cercano al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ya fue notificada a su vez a varias áreas como la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR), así como el Órgano Interno de Control (OIC).

Dicho cambio al interior de la FGR constituye el primero a nivel estructural desde que Godoy asumiera el cargo tras la renuncia del Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

