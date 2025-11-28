Primer nombramiento de Godoy en FGR: Héctor Elizalde, a la Agencia de Investigación Criminal

Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de la AIC. (@gabyjimenezgo)

Este viernes, trascendió que Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), nombró a Héctor Elizalde Mora como el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien previamente estaba encabezada por Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

La incorporación a la AIC de Elizalde Mora, hombre cercano al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ya fue notificada a su vez a varias áreas como la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR), así como el Órgano Interno de Control (OIC).

Dicho cambio al interior de la FGR constituye el primero a nivel estructural desde que Godoy asumiera el cargo tras la renuncia del Fiscal General Alejandro Gertz Manero.