Semanas cotizadas del IMSS: guía para saber cuántas tienes fácil y rápido Conoce cómo consultar tus semanas cotizadas del IMSS en línea (Pexels)

Si estás pensando en jubilarte o te están solicitando la constancia de semanas cotizadas del IMSS, aquí te decimos cómo puedes hacerlo en línea de manera fácil y rápida.

Cuando comienzas a trabajar y eres dado de alta en un sistema de seguridad social como el IMSS, a partir de entonces se realizan aportaciones económicas de manera semanal por tu parte, de tu patrón y del gobierno federal ante el Instituto de seguridad social; a esto se le llama semanas cotizadas.

Es por esto que es importante que consultes de manera periódica tu historial de cotización, ya que las semanas cotizadas influyen en el monto de tus prestaciones y pensiones como asegurado del IMSS.

¿Cuál es la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS?

Es por lo anterior que en algunos trámites, como el de la pensión, se te solicita la Constancia de Semanas Cotizadas, la cual contiene, además de tu información personal, el número de semanas cotizadas y movimientos de alta, baja o modificaciones salariales.

Requisitos para obtener la Constancia de Semanas Cotizadas

Actualmente es posible obtener y descargar la Constancia de Semanas Cotizadas completamente en línea, de manera fácil y segura; lo único que necesitas es:

Número de Seguridad Social (NSS)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Correo electrónico personal

Número de teléfono celular

¿Cómo saber cuántas semanas tengo cotizadas con el IMSS?

Puedes conocer cuántas semanas cotizadas tienes con el IMSS completamente en línea, descargando la Constancia de Semanas Cotizadas de manera gratuita y en cualquier momento a través de su página oficial o su app.

Para descargar la Constancia de Semanas Cotizadas en la página web del IMSS, sigue estos pasos:

Ingresar al portal del IMSS y dar clic en el apartado de “Semanas Cotizadas”.

Llenar el formulario con tu CURP , NSS , correo electrónico, número celular y capturar el código de la imagen.

, , correo electrónico, número celular y capturar el código de la imagen. Dar clic en “Continuar”.

Una vez dentro del sistema, tendrás que seleccionar la opción “Constancia de Semanas Cotizadas” y elegir si deseas incluir tus movimientos afilatorios.

y elegir si deseas incluir tus movimientos afilatorios. Con lo anterior, el sistema te enviará al correo ingresado una liga en la que podrás descargar tu constancia en archivo PDF.

En caso de que desees consultar el número de semanas cotizadas desde la app, deberás seguir estos pasos:

Ingresar a la App IMSS Digital y dar clic en la opción de “Consulta tu constancia de semanas cotizadas” .

y dar clic en la opción de . Registrar la captcha y dar clic en “Continuar”.

Siguiendo estos pasos, te llegará a tu correo personal el archivo en PDF con tu constancia de semanas cotizadas del IMSS.