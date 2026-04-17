Manzanillo III entra en operación: más energía, menos emisiones para el sistema eléctrico

Manzanillo III

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación comercial la central de ciclo combinado Manzanillo III, ubicada en Manzanillo, Colima con una capacidad total de 346 megawatts (MW), suficiente para abastecer a más de un millón de habitantes.

La planta, integrada por una unidad de turbogás y otra de vapor, comenzó a operar dentro del Mercado Eléctrico Mayorista tras cumplir con las pruebas técnicas y regulatorias necesarias. Su entrada en funcionamiento permitirá reforzar el suministro en regiones clave del país, particularmente en el occidente y el Bajío.

Este nuevo complejo energético no solo amplía la capacidad de generación, también apunta a mejorar la estabilidad del sistema. Al integrarse al Centro Nacional de Control de Energía, contribuirá a responder de forma más eficiente a la demanda eléctrica en momentos críticos.

De acuerdo con la CFE, Manzanillo III evitará la emisión anual de aproximadamente 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), una cifra comparable a retirar de circulación más de 300 mil vehículos a gasolina. Además, su operación permitirá ahorrar grandes volúmenes de agua, equivalentes a unos 85 mil tinacos de mil 100 litros cada uno.

Manzanillo III (Especial)

La central también incorpora tecnología que reduce el impacto acústico, con niveles de ruido por debajo de los 65 decibeles, similares a los de una conversación en un restaurante concurrido.

La puesta en marcha de esta central forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura eléctrica del país y apostar por tecnologías más eficientes y menos contaminantes, un proyecto que se enmarca dentro de la política energética impulsada por el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Energía y la dirección de la CFE.

Con una vida útil estimada de al menos 30 años, Manzanillo III se suma a los esfuerzos por garantizar un suministro eléctrico continuo, confiable y accesible, en un contexto donde el consumo energético sigue en aumento.

Más allá de los números, su entrada en operación refleja el desafío constante de producir más energía sin elevar el costo medioambiental.