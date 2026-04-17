Tribunal de Disciplina Judicial firma convenio con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), mediante la que mantiene avances en su estrategia de fortalecimiento institucional al ampliar sus alianzas académicas y profesionales.

Durante el encuentro, la magistrada presidenta Celia Maya García, destacó que desde el enfoque académico el TDJ privilegia la prevención sin dejar de lado la función disciplinaria, lo que permite construir una justicia más eficiente, cercana y confiable para la ciudadanía. En este contexto, señaló que la colaboración con la ANDD representa un paso estratégico para fortalecer la formación, investigación y difusión del conocimiento jurídico.

La magistrada presidenta subrayó que el Tribunal impulsa un modelo innovador de evaluación del desempeño judicial, con estándares objetivos y medibles que consideran no sólo la resolución de asuntos, sino también la calidad del servicio, la administración de los órganos jurisdiccionales y la atención a las personas justiciables.

El convenio suscrito permitirá desarrollar cursos, seminarios, talleres, foros y actividades académicas conjuntas, con la participación de especialistas en Derecho, lo que contribuirá a consolidar una judicatura más profesional, crítica y comprometida con los desafíos del país.

Con esta alianza, el TDJ reafirma su visión de construir un sistema de justicia más sólido desde todos los frentes: institucional, académico y profesional, con el objetivo de garantizar que la justicia en México responda de manera efectiva a las necesidades de la sociedad.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo de la ANDD, Elías Huerta Psihas, y fueron testigos de honor el doctor Ramón Amieva, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Manuel Aguilera, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.