Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’, se declarará culpable de narcotráfico en Chicago

Joaquín Guzmán López El hijo menor de 'El Chapo' fue capturado en 2024 junto con Ismael 'El Mayo' Zambada.

A poco más de un año de la captura del hijo menor de ‘El Chapo’, Joaquín Guzmán López, se espera que se declare culpable próximamente por delitos de narcotráfico, tal como ya lo hizo su hermano Ovidio. Guzmán López es sido señalado por haber “entregado” y facilitado la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos. Ahora, se prepara para continuar su proceso criminal ante la justicia norteamericana.

Hijo del Chapo se declarará culpable en Chicago

La Corte Federal del Distrito Norte de Illinois fijó para el 1 de diciembre de 2025 una nueva audiencia en el caso contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que permanece detenido en Estados Unidos; registros judiciales muestran que la fecha fue reasignada por la jueza federal Sharon Johnson Coleman con el consentimiento de las partes.

En documentos presentados ante tribunales federales en meses anteriores, las partes han estado negociando acuerdos y que existe la posibilidad de que Guzmán López cambie su declaración en esa audiencia (es decir, que pase de una negativa previa a declararse culpable).

Guzmán López y su participación en la captura de “El Mayo” Zambada

López fue detenido en julio de 2024 después de llegar al territorio estadounidense en un vuelo privado junto con Ismael “El Mayo” Zambada; la detención desató desde entonces investigaciones multinacionales y varias causas penales federales que lo vinculan con la dirección de la facción conocida como Los Chapitos y con conspiraciones para el tráfico de múltiples estupefacientes.

La captura y el procesamiento de Ismael “El Mayo” Zambada han sido uno de los hechos centrales que rodean este expediente. Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, compareció en una corte federal de Brooklyn y se declaró culpable en agosto de 2025 por cargos de asociación delictiva y por dirigir una empresa criminal continuada, según comunicados oficiales del Departamento de Justicia y coberturas de agencias especializadas.

Sigue los pasos de Ovidio Guzmán

Al mismo tiempo, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, formalizó un acuerdo y se declaró culpable en julio de 2025 en la Corte Federal de Chicago, según el comunicado de la Fiscalía federal del Distrito Norte de Illinois; la oficina del fiscal indicó que la declaración se produjo como parte de un acuerdo que involucra expedientes en ese distrito y en el Distrito Sur de Nueva York.

Los documentos oficiales señalan que los acuerdos con miembros de la estructura buscan resolver múltiples causas federales abiertas contra la red.