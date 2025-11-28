La presidenta confirma que el canciller De la Fuente se ausentará de su cargo

Juan Ramón de la Fuente juanto a Roberto Velasco Álvarez

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, estará ausente de su cargo durante un tiempo indefinido, debido a que solicitó licencia para realizarse una intervención quirúrgica en la columna.

La información fue confirmada este viernes por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el trabajo del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como “una labor extraordinaria” y le deseó pronta recuperación.

La mandataria confirmó que en ausencia del canciller, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, quedará como encargado del despacho.

Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.



Roberto Velasco Álvarez cuenta con una mestria en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Desde 2020 coordina la política de las relaciones con América del Norte en la SRE, periodo en el que se ha encargado de encabezar múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel relacionadas con seguridad,movilidad humana,economía,fronteras gestión de aguas compartidas, entre otros temas prioritarios para la región.