Nacional

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez quedará temporalmente en el cargo

La presidenta confirma que el canciller De la Fuente se ausentará de su cargo

Por Diana Chávez Zea
Juan Ramón de la Fuente juanto a Roberto Velasco Álvarez

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, estará ausente de su cargo durante un tiempo indefinido, debido a que solicitó licencia para realizarse una intervención quirúrgica en la columna.

La información fue confirmada este viernes por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el trabajo del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como “una labor extraordinaria” y le deseó pronta recuperación.

La mandataria confirmó que en ausencia del canciller, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, quedará como encargado del despacho.

Roberto Velasco Álvarez cuenta con una mestria en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Desde 2020 coordina la política de las relaciones con América del Norte en la SRE, periodo en el que se ha encargado de encabezar múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel relacionadas con seguridad,movilidad humana,economía,fronteras gestión de aguas compartidas, entre otros temas prioritarios para la región.

Tendencias