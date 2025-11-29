Pensión 2026: Estos pensionados del IMSS e ISSSTE se quedarán sin aumento el siguiente año

Pensión 2026: Estos pensionados del IMSS y ISSSTE se quedarán sin aumento el siguiente año

La noticia de que las pensiones del IMSS e ISSSTE tendrán un ajuste por inflación ha confundido a miles de beneficiarios, esto por la indicación de que, según los criterios oficiales, hay grupos que verán su monto sin aumento.

¿De cuánto sería el ajuste en las pensiones del IMSS e ISSSTE?

El ajuste debería basarse en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), decisión respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la idea de mantener el poder adquisitivo de los pensionados.

Así, quienes perciban, por ejemplo, $10,000 pesos, podrían recibir un extra mensual de $475 pesos, por lo que su pensión en realidad sería de $10,475 pesos.

¿Qué pensionados no verán aumento en 2026?

Quienes se pensionaron antes del 5 de enero de 1993

Quienes se pensionaron entre el 5 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2000

Para ellos, el incremento depende de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no del INPC. Es decir, si obtuviste tu pensión en esas fechas, es probable que en 2026 llegue sin aumento tu pago mensual.

¿Quién sí tiene derecho al aumento por inflación en su pensión del IMSS e ISSSTE?

Pensionados bajo la Ley de 1973 del IMSS (modalidad 40)

del IMSS (modalidad 40) Quienes se jubilaron a partir de 2002

Cualquier beneficio de pensión que esté “vinculado al INPC” debería ajustarse automáticamente

Si estás en ese grupo, tu pensión podría reflejar el ajuste sin necesidad de hacer trámites extra.

Qué revisar si crees que el aumento te toca

Verifica la fecha en que te pensionaste . Si es antes de 1993, o entre 1993–2000, revisa que tu pensión esté vinculada a UMA

. Si es antes de 1993, o entre 1993–2000, revisa que tu pensión esté vinculada a UMA Confirma bajo qué régimen te jubilaste (Ley 73, modalidad 40, período, etc.)

Consulta tus estados de cuenta o acude a tu institución (IMSS o ISSSTE) para saber si aparecieron ajustes por inflación

Si formas parte del grupo beneficiado, revisa si tu pensión subió de forma automática. Sino, y aplica tu caso, acude a la instancia correspondiente

Más allá de los números, este asunto refleja algo fundamental: el valor real del ingreso de millones de personas mayores en México. Que tu pensión no se actualice con la inflación significa que, en la práctica, su poder adquisitivo puede caer justo cuando más depende de ello.