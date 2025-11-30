Prioridad para la CFE: Brindar un suministro eléctrico con calidad y calidez  

CFE La CFE se mantiene en constante evolución tecnológica con el objetivo de brindar a sus usuarios un servicio eléctrico de calidad, y beneficios adicionales en atención al cliente, sin necesidad de largas esperas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la población, a través de sus diferentes canales de atención, como el servicio de atención telefónica 071, están disponibles para sus más de 49.6 millones de usuarias y usuarios en todo México, al cual se tiene acceso desde cualquier teléfono fijo o móvil, las 24 horas del día, los 365 días del año.

A través de este canal, las y los usuarios pueden realizar consultas, trámites, aclaraciones y reportes relacionados con el suministro eléctrico: desde verificar saldos y aclarar recibos, o reportar fallas en el servicio para su atención inmediata.

Recientemente se han habilitado opciones de autoatención, sin necesidad de esperar la disponibilidad de nuestros ejecutivos de atención telefónica, ya que con sencillos pasos, los usuarios pueden obtener, por ejemplo, su orden de servicio o información relevante en el momento que la necesiten.

Además, cuando se requiera atención de un asesor y todos se encuentren ocupados, ahora existe la opción de recibir una llamada de regreso en minutos, para que no se necesite permanecer en espera.

La empresa pública del gobierno enfatizó que detrás del 071, la CFE cuenta con un enorme equipo especializado en seguimiento de solicitudes, que trabaja en coordinación con áreas técnicas para agilizar su atención, lo que ha permitido reducir tiempos de respuesta y garantizar soluciones oportunas. Esfuerzo que refleja el compromiso de la CFE con la mejora continua de la calidad del servicio y la experiencia del usuario.

En los Centros de Atención a Clientes, la CFE recibe alrededor de 10 millones de visitas al año, a través de 2,150 ventanillas de atención personalizada.

Entre sus principales servicios se encuentran la contratación del suministro eléctrico y ser un punto de recepción de pago, con los más de 2,500 equipos CFEmáticos disponibles.

Los Centros de Atención a Clientes se encuentran ubicados en más de 1,000 puntos de contacto, distribuidos a lo largo del territorio nacional. Esta capacidad nos permite tener cercanía con quienes decidan visitarnos en persona, para realizar aclaraciones y solicitudes de servicio diversas.

Aunado a lo anterior, ahora se cuenta con el beneficio de la aplicación CFE Contigo, el usuario puede pagar en línea y generar solicitudes de aclaraciones y reportes, sin necesidad de trasladarse a un Centro de Atención a Clientes o comunicarse al 071.

La CFE trabaja en una estrategia para informar eventualidades en el suministro eléctrico mediante mensajes de texto: programación de interrupciones por labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura, estatus de su facturación y medios disponibles para la cobranza.

Sin embargo, para poder recibir esa información, es necesario tener un medio de contacto con la CFE. Te invitamos a actualizar tus datos en nuestro portal.