Reaparece AMLO; amaga con salir a las calles si democracia o soberanía está en riesgo

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador desde su rancho "La Chingada" en Palenque, Chiapas

A poco más de un año de que dejó la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para promocionar su libro titulado ‘Grandeza’ donde reivindica a los pueblos originarios del México antiguo y aseguró que está jubilado de la política pero amagó con salir a las calles si observa que la democracia está en riesgo o si se atenta contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde su finca “la Chingada” en Palenque, Chiapas, advirtió que es temporada de zopilotes, buitres y halcones en México, por lo cual recalcó que si bien está jubilado de la política pública, regresará a las calles si observa riesgos de un golpe político, acoso contra la presidenta Sheinbaum o violación a la soberanía del país

“Yo saldría a las calles si atentaran contra la democracia, si hay un fraude como lo hacían los oligarcas de México… hay que apoyar mucho a la presidenta, yo saldría para defender la democracia, para defenderla a ella si hay intentos de golpes de estado, si la acosan, salgo a las calles… es bueno que sepan en qué circunstancias si saldría yo a la calle y la tercera razón es defender la soberanía de México”, advirtió

En un extenso video, López Obrador rechazó estar detrás del trono como acusan sus adversarios y tras destacar la conducción que hace la Presidenta Sheinbaum del país insistió en que no busca hacerle sombra.

“Ya me retiré de la política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que condice y lo está haciendo muy bien, No hay que dividirnos, hay que estar muy junto, unidos”, aseveró

Por ello aseveró que no realizará recorridos por el país para promocionar su libro, pues no pretende hacerle sombra a la mandataria e insistió en que su jubilación no es una simulación.

“Decidí iniciar una vida nueva, porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. entonces imagínense ustedes después de cerca de cincuenta años de lucha ininterrumpida”, aseveró

En su video de 15 minutos donde se le observa sentado en una silla mecedora, López Obrador hace un recorrido de su trayectoria política, su mandato como Presidente de México y recalca que está jubilado de la vida política y destacó la importancia de reconocer el legado de los pueblos originarios del México antiguo

En medio de la ola de críticas a la presidenta, Claudia Sheinbaum, López Obrador rechazó cualquier influencia sobre el gobierno de la mandataria a quien calificó como “una mujer excepcional”.

De hecho pidió apoyarla y llamó ala unidad del movimiento pues insistió en que es temporada de zopilotes.

El tabasqueño recalcó que no quiere hacerle sombra a Sheimbaum y aseveró que la mandataria “lo está haciendo muy bien” pues hay estabilidad política en el país aunque los adversarios no reconozcan los avances y logros de la 4T.

“Tenemnos paz y estabilidad política, pero puede más el sectarismo, el dogmatismo , el fanatismo, de nuestros adversarios, no internalizan nada de lo que se ha hecho”, recriminó

López Obrador aprovechó para defender su gobierno, sobre todo sus logros en materia social, como la reducción de la pobreza y la desigualdad donde presumió que salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos.

Recordó que cuando llegó a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza y ahora todos los mexicanos crecieron sus ingresos desde lo ricos con 40%, la clase media en 20% y los pobres en 35%.

“A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”, concluyó