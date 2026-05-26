Inauguran Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro” en Colima

Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inauguró dos meses antes de lo previsto el Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”, en Colima, que dará beneficio a más de 150 mil habitantes.

En enlace con la “Mañanera del Pueblo” el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina y la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno Silva, dieron el banderazo de salida y pusieron en operación esta obra de 862 metros de longitud.

Esta obra beneficia la movilidad entre Colima y Villa de Álvarez y elimina las interrupciones provocadas por el cruce ferroviario, donde las líneas de espera eran de cerca de un kilómetro, con una espera de 60 minutos.

Para realizar estos trabajos se requirió una inversión de 630 millones de pesos y genero un total de mil 890 empleos.

Inauguración Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”

Cuenta con dos cuerpos y seis carriles, tres por sentido. Se estima un tránsito diario promedio anual de 30 mil vehículos, con un ahorro de 15 minutos en sus traslados.

También se realizaron obras inducidas como aisladores sísmicos, guarniciones, banquetas en calles laterales, bases de sistemas de iluminación, así como señalamiento horizontal en las laterales y en el eje central.

El Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro” se suma a otras obras recientemente concluidas en la entidad, como el Arco Norte “Celsa Virgen Pérez”, el Puente El Chical y el Puente Presa Las Trancas, que en conjunto impulsan una red de infraestructura moderna y segura para las y los colimenses.