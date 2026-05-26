Semarnat crea grupo ambiental para mejorar datos y reforzar decisiones en el país

Titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) instaló el primer Grupo Sectorial de Información Ambiental (GSIA), un nuevo espacio de coordinación entre dependencias y organismos ambientales que busca ordenar, compartir y mejorar la información ambiental del país.

La sesión fue encabezada por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, quien presentó la Estrategia Sectorial de Información Ambiental (ESIA) 2026-2030, considerada la base para fortalecer el uso de datos estadísticos y geográficos en temas ambientales.

Durante el encuentro realizado en la sede de la dependencia, Bárcena aseguró que el objetivo es crear una visión conjunta sobre el manejo de información ambiental y convertirla en una herramienta clave para la toma de decisiones públicas.

“La información ambiental no es solamente un asunto técnico”, señaló la funcionaria al destacar que también es fundamental para diseñar políticas públicas, proteger recursos naturales y enfrentar problemas como la crisis climática o la escasez de agua.

Coordinación y acceso a la información

Con esta nueva estrategia, la Semarnat pretende integrar inventarios ambientales, mejorar el intercambio de datos entre instituciones y facilitar el acceso público a la información relacionada con el medio ambiente.

La dependencia explicó que el proyecto también busca fortalecer la interoperabilidad entre sistemas, actualizar bases de datos y construir mecanismos permanentes de coordinación entre las instituciones del sector.

Alicia Bárcena destacó que este tipo de espacios no existían anteriormente dentro del sector ambiental y aseguró que ahora se busca consolidar una estructura que permita compartir información de manera más eficiente.

Además, subrayó la importancia de medir y documentar el estado de la biodiversidad, la flora y la fauna para respaldar las acciones de conservación en distintas regiones del país.

Entre los principales objetivos de la Estrategia Sectorial de Información Ambiental 2026-2030 está fortalecer la transparencia, mejorar la planeación territorial y facilitar que la ciudadanía pueda acceder a información ambiental confiable.

La Semarnat también planteó que la información ambiental debe convertirse en una herramienta pública para impulsar la participación ciudadana y avanzar hacia una gobernanza ambiental más sólida.

Durante la reunión participaron representantes de distintos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y diversas áreas técnicas del sector ambiental.

También asistieron integrantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Como parte de los primeros acuerdos, las instituciones revisarán la propuesta de operación del nuevo grupo, compartirán observaciones sobre la estrategia ambiental y prepararán una siguiente reunión programada tentativamente para septiembre de 2026.

La Semarnat señaló que este nuevo modelo busca fortalecer la toma de decisiones públicas y construir una política ambiental basada en transparencia, acceso a la información y coordinación entre instituciones.