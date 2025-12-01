Bloqueos en Avenida Tláhuac: estas dos manifestaciones afectan la circulación hoy

La mañana de este martes, la Avenida Tláhuaca registró dos bloqueos simultáneos que afectaron seriamente la movilidad en distintos puntos de la vialidad, ubicada en la zona oriente de la Ciudad de México. Ambos cierres fueron protagonizados por grupos distintos, pero con demandas urgentes dirigidas a las autoridades.

Primer bloqueo: exigen la búsqueda de profesor desaparecido

El primer cierre fue realizado por familiares y compañeros de Miguel Ángel Saucedo, un profesor de matemáticas y química de 38 años de edad que desapareció el pasado 19 de noviembre. Desde primeras horas del día, el grupo se colocó sobre Avenida Tláhuac para exigir apoyo inmediato efectivo en la búsqueda del docente.

De acuerdo con los manifestantes, han pasado varios días sin que reciban avances claros sobre la investigación. Por ello decidieron cerrar la vialidad como una forma de presión para que las autoridades aceleren las labores de localización.

Los familiares señalaron que Miguel Ángel Saucedo es un profesor conocido en la comunidad y que su ausencia ha generado preocupación entre alumnos, vecinos y colegas. La protesta también busca visibilizar la falta de resultados en casos de desaparición recientes, así como la urgencia de que las autoridades actúen con rapidez.

La manifestación provocó complicaciones viales durante la mañana, especialmente en los carriles que conectan hacia la colonia Santiaguito en Zapotitlán y el tramo que dirige hacia Tláhuac en ambos lados.

Las personas que permanecen cerrando las vialidades, como lo es la hermana del profesor Miguel, argumentan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, específicamente la Fiscalía para personas desaparecidas, no los ha apoyado como esperan; sin embargo, personal de la demarcación se ha acercado con la familia para demostrarles su apoyo para entablar diálogo y realizar el rastreo de Miguel Ángel Saucedo.

Segundo bloqueo: padres y alumnos de universidad privada denuncian presunta corrupción

El segundo cierre se registró sobre Avenida Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, donde padres de familia y alumnos de una universidad privada cerraron la circulación en ambos sentidos, afectando la movilidad por más de una hora.

Los manifestantes denunciaron presuntos actos de corrupción dentro de la institución, acusando cobros indebidos por faltas, retrasos y exámenes extraordinarios. También señalaron que la universidad supuestamente está cobrando multas incluso los fines de semana, días en los que no hay clases ni actividades escolares.

Molestos por la situación, decidieron tomar la avenida como medida de presión para que las autoridades educativas y administrativas intervengan. Entre los testimonios, algunos padres revelaron que los gastos adicionales se han vuelto insostenibles, afectando directamente la economía familiar.

Este bloqueo ocurrió cerca de Periférico, lo que generó un severo embotellamiento para automovilistas y usuarios del transporte público que transitan a diario por esta zona de alto flujo vehicular.

Debido a los dos cierres, la circulación sobre Avenida Tláhuaca presentó intensos retrasos, principalmente en el tramo que conecta Iztapalapa con Tláhuac. La cogestión impactó tanto a particulares como al transporte público.

Elementos de la policía de tránsito se desplegaron en el área para orientar a los conductores y habilitar rutas alternas, con el objetivo de reducir el impacto vial mientras las manifestaciones permanecieran activas.

Se desconoce cuánto tiempo podrían extenderse los bloqueos. Pero pidieron a los automovilistas salir con tiempo adicional y mantenerse informados.