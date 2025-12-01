Hasta octubre, México registra una caída del 5.1% en el ingreso de remesas

Ingreso de remesas

El Banco de México compartió el informe de la recepción de remesas hasta octubre de 2025, periodo en el que el valor acumulado se situó en 51 mil 344 millones de dólares, cifra menor a la de 54 mil 090 millones de dólares reportada en mismo periodo de 2024 y que significó un descenso anual de 5.1%.

El 99.1 por ciento del total de los ingresos de remeses desde enero a octubre fue realizado emediante transferencias electrónicas, que sumaron al sumar 50 mil 883 millones de dólares.

Las remesas realizadas en efectivo, en especie y las money orders representaron el 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 350 y 111 millones de dólares, en el mismo orden.

Unicamente en el mes de octubre el acumulado de remesas ascendió a 5 mil 635 millones de dólares, los cuales se originaron de 14.0 millones de transacciones, con un envío promedio de 403 dólares.

Así, los ingresos por remesas se contrajeron a una tasa anual de 1.7 por ciento, lo cual fue resultado neto de una disminución de 5.4 por ciento en el número de envíos y de un incremento de 4.0por ciento en el valor de la remesa promedio.

Egresos de remesas

Respecto a las remesas enviadas desde México al extranjero, resultó de 970 millones de dólares, cifra inferior a la de 1,105 millones de dólares observada en igual periodo de 2024 y que implicó una reducción anual de 12.2 por ciento.

En octubre presentaron un nivel de 98 millones de dólares las cuales se derivaron de 239 mil operaciones, con un envío promedio de 411 dólares. Así, los egresos por remesas mostraron un retroceso anual de 8.0 por ciento, el cual fue reflejo de la combinación de una caída de 12.7 por ciento en el número de transferencias y de una expansión de 5.4 por ciento en el monto de la remesa promedio.

Con estos resultados, en octubre de 2025 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo alcanzó un nivel de 5 mil 537 millones de dólares, menor al de 5 mil 624 millones de dólares que se observó en el mismo mes de 2024. En el periodo enero – octubre de 2025, el saldo de la cuenta de remesas fue de 50 mil 374 millones de dólares, cifra inferior a la de 52 mil 986 millones de dólares reportada en el lapso enero – octubre de 2024, de acuerdo con Banxico.

Con datos desestacionalizados, en octubre de 2025 los ingresos por remesas avanzaron a una tasa mensual de 1.0%, en tanto que los egresos disminuyeron a una tasa mensual de 3.1%. Así, el superávit de la cuenta de remesas en el décimo mes de 2025 resultó de 5,071 millones de dólares, que se compara con el de 5,018 millones de dólares que se presentó en septiembre de 2025.