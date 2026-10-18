Activan Plan Marina por huracán Trudy; habilitan albergues en Jalisco y Colima

Activan Plan Marina por huracán Trudy

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, mantiene activo el Plan Marina ante el paso del huracán Trudy, que alcanzó la categoría 2 en el Pacífico mexicano, con acciones preventivas y de auxilio para proteger a la población de Jalisco y Colima ante posibles afectaciones.

De acuerdo con la dependencia, el fenómeno meteorológico se ubicaba aproximadamente a 237 kilómetros de Puerto Vallarta, Jalisco, y a 272 kilómetros al sur de las Islas Marías. Sus efectos incluyen cielo nublado, lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Como parte de las acciones de respuesta, personal naval realiza recorridos terrestres para identificar daños, verificar las condiciones de seguridad y atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias y los fuertes vientos.

En Jalisco, los elementos de la Marina han trabajado en la liberación de vialidades obstruidas por deslaves y árboles caídos, con el retiro de aproximadamente tres toneladas de desechos. Además, en coordinación con otras instituciones, se habilitaron 19 albergues temporales en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta, para recibir a las personas que requieran resguardo.

En Colima, la dependencia concentró mil despensas en Manzanillo para distribuirlas entre la población que resulte afectada por el fenómeno meteorológico.

En ese municipio también se brindó apoyo ante la caída de árboles y postes, un socavón en una carretera y un cortocircuito. Asimismo, se habilitaron cinco albergues en Manzanillo, Armería, Tecomán, Ixtlahuacán y Comala, algunos de los cuales ya registraban la llegada de ciudadanos en busca de protección.

La Semar informó que en ambas entidades se mantienen labores de perifoneo para difundir medidas preventivas y recomendaciones de seguridad. También se realizan acercamientos con turistas para exhortarlos a desalojar las playas y las zonas expuestas al oleaje elevado.

Cierran puertos a la navegación

Como medida preventiva, la Secretaría de Marina anunció el cierre a la navegación para embarcaciones mayores en los puertos de Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca.

La restricción para embarcaciones menores se aplicó en La Cruz de Huanacaxtle y Chacala, Nayarit; Barra de Navidad, Jalisco, y Zihuatanejo, Guerrero.

La dependencia reiteró que el Plan Marina tiene como prioridad salvaguardar la vida humana, brindar asistencia oportuna a las comunidades y reducir los riesgos asociados con los fenómenos hidrometeorológicos.

Finalmente, llamó a la población y a los visitantes de las zonas costeras a atender las indicaciones de las autoridades, evitar acercarse al mar y mantenerse informados sobre la evolución del huracán y las medidas de protección civil.