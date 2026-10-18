Presidenta Sheinbaum reitera compromiso por erradicar la burocracia en hospitales

Sheinbaum Al inaugurar los trabajos de rehabilitación del Hospital General IMSS Bienestar, en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso por erradicar la burocrácia en los hospitales, por lo que convocará a jóvenes mexicanos para digitalizar todos los almacenes, "que si piden una medicina llegue en la tarde"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso de erradicar la burocracia en materia de salud, a fin de lograr, dijo, que los trámites para contar con insumos hospitalarios que se encuentran en los almacenes, sean más rápidos.

“Ayer dije que una parte de la solución es quitar toda la burocracia”, estableció, al tiempo que citó a su antecesor, el ex presidente López Obrador, y advirtió: “me caso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud”.

En el marco de la inauguración de los trabajos de rehabilitación del Hospital General IMSS Bienestar, en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, la jefa del Ejecutivo Federal resaltó que estamos en la era del WhatsApp, de la Inteligencia Artificial, de las plataformas, de la logística, “¿cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud?”, estableció, al tiempo que planteó “es como una revolución nada más que es digital, es una transformación digital para beneficio del pueblo, de eso se trata”.

CONVOCARÁ A JÓVENES PARA DIGITALIZAR ALMACENES DE HOSPITALES

Por ello, adelantó que en una mañanera del pueblo anunciará que convocará a los jóvenes egresados de: ciencia de datos, de operación, de logística, “porque ni modo que contratemos a una empresa, no. Voy a tomar a los jóvenes a los especialistas mexicanos les voy a pedir que en los almacenes todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar que si piden a una medicina, en la tarde llegue”.

Acompañada de la mandataria estatal, Layda Sansores San Román, así como por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, así como por los directores generales del IMSS Bienestar, del ISSSTE y de Birmex; Alejandro Svarch Pérez, Martí Batres y Carlos Ulloa, respectivamente, así como por el director del hospital general “doctora María del Socorro Quiroga Aguilar”, Martín López Pérez, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México construyó un teleférico desde Iztapalapa al Metro, “dije el mejor transporte para el que menos tiene y así debe ser: el mejor sistema de salud para el que menos tiene, es decir, por el bien de todos primero los pobres”.

VOY A CONSULTAR A MÉDICOS Y ENFERMERAS

En este mismo contexto subrayó que irá informando y consultando con médicos y enfermeras cómo se va avanzando también vamos a contratar más especialistas pero este hospital, subrayó, es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto, la manera de gobernar es diferente, ayer lo dije “caminando, escuchando y transformando, resolviendo para el bien de la gente”.

“Durante 36 años se estigmatizó que lo público era malo, y que lo privado era bueno, en la salud y en la educación se dedicaron durante 36 años a privatizar los servicios de salud”.

A diferencia del pasado, en el 2022 comenzó a construirse un nuevo sistema de salud “que tiene que revertir todas esas barbaridades del periodo neoliberal”, de ahí que hoy se reciben o se aceptan al doble de médicos especialistas y todos los que salen de residencias, todos se contratan en el ISSSTE, en el IMSS, o en el IMSS Bienestar.

Además, se dieron más recursos a la salud pública: “estamos construyendo más hospitales, contratando a más especialistas, tratando de bajar los precios de los medicamentos con una compra consolidada, porque los medicamentos son carísimos y son unas cuantas farmacéuticas los que los tienen.

Además, enfatizó el hecho de que hoy, 24 entidades federativas ya tiene presencia y opera en favor de las y los mexicanos.

En su oportunidad, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS, advirtió que con la transformación del Hospital General IMSS Bienestar, en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, pasará de 62 a 94 camas, se duplicaron las capacidades de atención en las áreas de pediatría, de urgencia, en terapia intensiva y por primera vez se cuenta con un área especializada para urgencias pediátricas.

También se incorporaron nuevos equipos como el tomógrafo más avanzado de la entidad, digital de 128 cortes y se cuenta con nuevas especialidades como: cardiología, nefrología, neurología, pediatría que antes no existía.

Con las visitas de la presidenta a hospitales y centros de salud del IMSS Bienestar, para supervisar obras, escuchar a pacientes, conversando con trabajadores de la salud, “está demostrando que el Estado Mexicano puede recuperar su capacidad de cuidar... Porque lo público debe ser lo mejor que somos capaces de construir”.