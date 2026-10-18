SEP llama a jóvenes a inscribirse al Bachillerato Nacional Margarita Maza

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a las y los jóvenes de entre 15 y 19 años que no han concluido el bachillerato a inscribirse al Bachillerato Nacional Margarita Maza, un modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar el acceso a la educación media superior y reducir las barreras sociales y económicas que dificultan la continuidad escolar.

El funcionario destacó que este programa busca garantizar que ninguna persona joven quede fuera del sistema educativo, mediante alternativas flexibles que permitan combinar los estudios con el trabajo y las responsabilidades familiares.

“El Bachillerato Nacional Margarita Maza es hoy una realidad que opera en el país para garantizar que ninguna persona joven se quede atrás ni fuera del sistema educativo”, afirmó Delgado Carrillo.

Las personas interesadas pueden realizar su registro a través del portal oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP): https://registro.bnmm.sep.gob.mx/.

El titular de la SEP explicó que el modelo cuenta con dos modalidades de estudio, escolarizada y sabatina, con el propósito de adaptarse a las distintas condiciones de vida de los estudiantes y facilitar que quienes interrumpieron su formación puedan retomarla y concluirla.

Asimismo, señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno federal para crear 400 mil nuevos espacios en educación media superior durante la actual administración, mediante acciones que incluyen la construcción de más de 400 nuevos bachilleratos.

De acuerdo con la dependencia, durante 2026 se desarrollan 485 acciones orientadas a ampliar las oportunidades educativas para las juventudes, con el objetivo de incrementar la cobertura y permitir que más estudiantes continúen su preparación académica.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que el Bachillerato Nacional Margarita Maza contempla el acceso a la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, así como dos ejes de formación complementaria enfocados en actividades culturales y deportivas.

La funcionaria agregó que el programa dispone de una plataforma digital unificada a nivel nacional para facilitar el registro y la atención de los aspirantes, además de ofrecer una alternativa para regularizar las trayectorias escolares.

En este sentido, explicó que las personas que aún no concluyen la secundaria también pueden recibir orientación para certificar sus estudios y posteriormente incorporarse a la educación media superior.

El enfoque pedagógico del modelo busca complementar la formación académica con actividades de activación física, deporte y cultura, a fin de fortalecer la creatividad y desarrollar habilidades comunitarias y socioemocionales entre las y los estudiantes.

Con esta iniciativa, la SEP busca ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en el bachillerato, fortalecer el carácter público y gratuito de la educación y contribuir a que más jóvenes concluyan sus estudios y cuenten con mejores herramientas para su futuro.