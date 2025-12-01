Jóvenes Construyendo el Futuro: cuándo inicia, requisitos y cómo inscribirse

¿Hasta cuándo puedes registrarte al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025? Te decimos qué ofrece el programa JCF y fechas de registro

El programa social del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), abrió este lunes 1 de diciembre un nuevo periodo de registro con 45 mil espacios disponibles en diversos centros de trabajo a lo largo del país. Destinado a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni laboran, este programa social ofrece un paquete de beneficios que incluye capacitación, apoyo económico mensual y seguro médico.

Si cumples con este rango de edad y actualmente estás en busca de emplearte, revisa nuestra nota porque te daremos a conocer fechas clave y requisitos para entrar en este proceso de capacitación.

¿Qué ofrece la convocatoria?

Para todos los jóvenes interesados en el programa, deben saber que JCF ofrece un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos (equivalente al salario mínimo vigente en 2025).

Asimismo, obtendrán un seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, durante los 12 meses de capacitación.

Finalmente, también se verán beneficiados con capacitación en un centro de trabajo con jornada de 5 a 8 horas diarias, de lunes a viernes. Al concluir, el participante recibe una constancia de habilidades; alrededor del 70% de quienes finalizan consiguen empleo.

Requisitos y cómo registrarse

Para participar, los interesados deben:

Tener entre 18 y 29 años, y no estar estudiando ni trabajando.

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografía

Ficha de registro en línea completa

Declaración bajo protesta de decir verdad de no estudiar ni trabajar

Crear una cuenta en la plataforma oficial del programa, completar el perfil y, al abrirse la convocatoria, elegir un centro de trabajo con vacantes. Si la solicitud es aceptada, el aprendiz debe acudir al centro para comenzar la capacitación.

Asimismo, quienes residan en comunidades con baja conectividad pueden realizar el registro en las oficinas móviles del programa.

En este link podrás acceder a la plataforma oficial.

Cabe señalar que desde su creación en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3 millones de jóvenes. Con esta nueva convocatoria, el programa apunta a integrar otros 500 mil participantes en 2026, mediante aperturas bimestrales.

Por lo tanto, esta nueva convocatoria es una nueva oportunidad para acceder a nuevas oportunidades laborales y continuar con la activación de la economía mexicana.