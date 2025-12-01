Médicos del IMSS Yucatán salvan vida a joven que tenía un machete curvo en la cabeza 

IMSS Yucatán Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, salvan la vida a un adolescente de 15 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico, al sufrir accidente que lo deja con un machete curvo incrustado en la cabeza

Médicos especialistas del IMSS en el estado de Yucatán lograron un hecho médico sin precedentes al retirar una herramienta agrícola -coa- de aproximadamente 30 centímetros que se había incrustado en el cráneo de un adolescente de 15 años.

A través de una compleja cirugía que duró cuatro horas, los galenos lograron salvarle la vida a Yael, quien el pasado 2 de noviembre, tuvo un accidente que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico.

En pleno día de muertos, Yael fue trasladado desde el municipio de Acanceh al Hospital General Regional (HGR) No. 12 del IMSS en Mérida, donde la directora del nosocomio, doctora Claudia González Ramírez, y un equipo de especialistas ya se encontraban preparados para recibirlo y atender la emergencia.

Tras confirmarse un traumatismo craneoencefálico severo, se realizaron estudios inmediatos que determinaron la profundidad y ubicación del objeto.

Médicos del IMSS Yucatán salvan vida a joven Radiografía del joven de 15 años, Yael, quien salvó la vida, luego de que terminó con un machete curvo incrustado en el cráneo

Ante la complejidad del caso, el neurocirujano Elías Sinahí Ramírez Sánchez determinó que el adolescente debía ser trasladado al HGR No. 1, que cuenta con el equipo necesario para una intervención especializada.

La jefa de Pediatría del HGR No. 1, doctora Ana Isabel Velázquez Ibarra, informó que este es el primer caso pediátrico en el estado con esta clase de lesión. Al ingreso del paciente, el equipo médico lo estabilizó y, en coordinación con el neurocirujano Luis Víctor Ornelas González, se diseñó el protocolo de atención para garantizar su seguridad durante la cirugía.

Los estudios de imagen permitieron ubicar con precisión el objeto, mientras que el menor recibía tratamiento con antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones asociadas con el instrumento metálico.

Luego del análisis minucioso y planear la cirugía, el doctor Ornelas González dirigió un procedimiento de cuatro horas que permitió retirar exitosamente el machete curvo sin afectar tejido cerebral, en una intervención que confirmó la pericia y capacidad del equipo médico.

La coordinación entre el Segundo y Tercer Nivel de Atención del IMSS en Yucatán permitió apoyar al paciente en terapia intensiva pediátrica, donde mostró una evolución favorable y luego de dos semanas, Yael fue dado de alta, con la expectativa de las posibles secuelas que pudiera tener, aunque el adolescente salió del hospital sin complicaciones aparentes, por su propio pie.

El titular del IMSS en Yucatán, doctor Alonso Juan Sansores Río, destacó que este caso refleja el compromiso de la institución con la salud de la población, así como la preparación del personal para atender cirugías de alta complejidad. Reconoció además el esfuerzo de todas las áreas involucradas en lograr este caso de éxito.

Yael continuará en supervisión médica integral para asegurar su recuperación total y su pronto regreso a la vida escolar y social, en tanto que doña Lucía María Chan, madre del menor, externó su gratitud y reconocimiento al personal del IMSS por la atención a su hijo durante su estancia hospitalaria, así como por salvarle la vida.

“Él volvió a nacer, Dios lo premió con una nueva vida. Fue una atención espléndida, nos tendieron la mano. Agradezco a las enfermeras, camilleros y a los médicos que estuvieron siempre pendientes de la salud de mi hijo”, señaló.