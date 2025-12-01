México impulsa la acuacultura beneficiando a más de 12 mil este año

Acuacultura Comercialización de pescados y mariscos en el Mercado Pino Suárez, en Mazatlán Sinaloa. (Héctor Javier Bustos Robles)

Con el objetivo de fortalecer el sector acuícola, la Secretaría de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), ha desarrollado diversos programas de apoyo. Desde enero al 15 de octubre de este año, se han capaciado a 1,643 productores de pequeña y mediana escala en 126 municipios de 16 estados, mediante el Programa Nacional de Acompañamiento Técnico Acuícola Autogestivo (PNTAA), impulsando el desarrollo económico y nutricional en las comunidades.

Empoderamiento de la Mujer Acuacultora

También se reconoció el trabajo de las mujeres con la Estrategia de Empoderamiento de la Mujer Acuacultora, mediante la cual se atendió a más de 600 productoras en todo el país.

Capacitación en técnicas de cultivo

A través de sus distintos esquemas, la Conapesca ofreció capacitación en técnicas de cultivo, organización, asociatividad y desarrollo comunitario. Gracias al enfoque en la autogestión, productores líderes han servido como instructores, creando una red eficiente que amplía el alcance de la formación entre unidades de pequeña escala.

Además, se atendieron solicitudes para la cría de peces con la entrega de un millón 468,400 crías de carpa, tilapia y trucha, beneficiando a 12,338 familias.

Financiamiento para la acuacultura

En materia de financiamiento, a través del componente de acuacultura del programa Cosechando Soberanía, se abrió la posibilidad de acceder a créditos con tasas preferenciales de 8.5%, que incluyen seguro agropecuario y apoyos para adquirir materiales, insumos, equipamiento e infraestructura.

Anuario Estadístico 2024 Conapesca

Información del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2024 muestra que en México se emplearon 81,453 personas en sistemas controlados de acuacultura y están registradas 11,855 unidades de producción. En ese mismo año, la producción alcanzó 349,526 toneladas, un aumento de 15% respecto a 2023. Las principales especies cultivadas fueron camarón, mojarra, ostión y carpa, y los estados con mayor participación fueron Sinaloa, Sonora, Tabasco y Nayarit.

De esta actividad proviene el 50% de los pescados y mariscos para consumo humano a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).