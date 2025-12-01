Pide Kenia López Rabadán a AMLO dejar posicionamientos políticos

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se pronunció por el que Andrés Manuel López Obrador deje de hacer posicionamientos políticos.

La diputada panista consideró que por respeto a la primera mujer Presidenta de México, López Obrador debería no verter comentarios que sólo atañen a la jefa del Ejecutivo federal.

“Me parece que por respeto a la primera mujer presidenta en la historia de este país debe dejar, debe permitir que la presidenta de la República tome posiciones, fije decisiones y que no ocupe los espacios públicos que le corresponden a la presidenta de uno de los tres poderes. Lo digo con todo respeto, pero me parece que la presidenta de la República tiene derecho a ejercer su cargo y el expresidente debería respetarle ese espacio”, expresó la diputada panista.

López Rabadán se pronunció así luego de que el pasado domingo el expresidente morenista y fundador del partido guinda advirtiera que él sólo saldría a la calle a arengar a los mexicanos si la democracia mexicana se pone en peligro.