Pensión del ISSSTE ¿Cuál es la edad mínima de jubilación? (Redes Sociales)

El Gobierno federal anunció un ajuste a la edad mínima para el retiro de los trabajadores del estado. La presidenta de México confirmó que este ajuste será gradual y busca detener el incremento progresivo que se estableció en la reforma de 2007.

Este cambio, que aplica al régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, elimina el incremento progresivo de la edad de jubilación de 60 años para mujeres y 65 años para hombres quienes quieran acceder a una pensión.

¿Cuál será la nueva edad mínima para jubilarse en el ISSSTE?

De acuerdo con lo publicado por las autoridades, el nuevo requisito de jubilación es de 53 años para mujeres y 55 años para hombres y entrará en vigor a partir de 2034.

En esta propuesta tiene previsto que se implementen los cambios de manera escalonada

Este cambio contempla tres etapas. La primera entrará en vigor a partir del 2025 al 2027 y los interesados deberán tener al momento del registro 56 años para mujeres y 58 años para hombres.

Se contempla que la segunda parte abarque del 2028 y 2030 y los trabajadores del estado que realicen su trámite de pensión deberán tener 55 años y 57 años respectivamente. Asimismo, este beneficio se complementará mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

De 2031 al 2033 la edad mínima para el retiro será de 54 y 56 años, mientras que para 2034 se establecerá en 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

Aunado a este requisito, los derechohabientes deberán de contar con los años de servicio que establece la ley:

28 años de servicio para mujeres

30 años de servicio para hombres

Si ya cumpliste la nueva edad establecida por el ISSSTE, puedes iniciar tu trámite de pensión

Al cumplir con este criterio de jubilación establecido por las autoridades, los servidores públicos que ya alcanzaron la edad podrán iniciar con el proceso de pensión. Es importante que, antes de iniciar el proceso, se tengan cumplidas las semanas cotizadas que pide la ley, hoja de servicios y confirmar que se encuentren bajo el régimen del Décimo Transitorio.