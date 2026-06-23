Profeco advierte sobre publicidad engañosa durante el Mundial 2026

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte una serie de recomendaciones para hacer un consumo seguro durante la Copa Mundial de futbol 2026.

El objetivo de esta iniciativa es proteger a las y los aficionados de engaños y abusos derivados de la información inexacta, falsa o tendenciosa que se difunden en algunos medios.

Algunas publicidades pueden apelar a la emoción deportiva que se vive tras el arranque de los partidos, por lo que es importante identificar los métodos comerciales coercitivos y desleales que incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Cuando un proveedor no puede demostrar lo que anuncia, la publicidad se considera engañosa por tener la posibilidad de inducir al error y generar expectativas equivocadas del producto o servicio. Esto vulnera el derecho a recibir información veraz, clara y comprobable.

También existen establecimientos, que no cuentan con los requisitos mínimos de comercio electrónico para garantizar transacciones justas, seguras y transparentes. Ante esto, la Procuraduría pide desconfiar de ofertas poco creíbles o urgentes que estas páginas ofrezcan.

Otras señales de alerta son las promociones con precios muy bajos de boletos, experiencias exclusivas, paquetes turísticos, hospedaje o de alimentos y souvenirs difundidos en redes sociales por cuentas que no informan medios de contacto verificables.

Frente a estos riesgos la Profeco hace un llamado a la población aficionada a adquirir productos y contratar servicios únicamente con proveedores oficiales o autorizados, para garantizar experiencias seguras.

Revisar que la página incluya https y candado de seguridad también es indispensable para tener certeza de que la información personal y bancaria no está en peligro en sitios de internet apócrifos que ofrecen bienes o servicios inexistentes.

Como medida de protección, la Procuraduría, a través de la Dirección General de Procedimientos, realiza un monitoreo constante de la publicidad difundida en plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico. Además, atiende denuncias recibidas para tomar medidas preventivas y regular estas prácticas.

Además recuerda a los consumidores denunciar la publicidad engañosa y abusiva que detecten, pues con estos reportes, la institución puede sancionar económicamente a los proveedores o incluso solicitar la modificación o el retiro de la publicidad que no cuente con sustento.