Avanza registro de “corcholatas” morenistas" rumbo al 2027; Guerrero concentra al menos 12 aspirantes

La dirigente nacional y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, en el registro de aspirantes a coordinadores estatales de 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027

El registro de aspirantes a las 17 coordinaciones estatales de Morena avanzó este martes en tres entidades donde Guerrero destacó por el gran número de aspirantes que levantaron la mano desde ex gobernadores interinos por el caso de Ayotzinapa, hasta ex delegados del Bienestar, dirigentes partidistas, ex integrantes del gabinete presidencial, senadoras y presidentas municipales.

Al menos 12 aspirantes se registraron de manera presencial en el WTC, donde destacó la senadora, Beatriz Mojica, considerada una de las más fuertes en la contienda quien consideró que Guerrero “no está condenado a la pobreza ni a la violencia”.

Confió en que hay piso parejo y apostó por la unidad interna. “Toda la confianza en la comisión de elecciones”, dijo

También se registró, la ex consejera jurídica de la Presidencia de la República, Estela Damián, al igual que el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez quien fungió como gobernador interino y luego sustituto de Guerrero en lugar de Angel Heladio Aguirre, quien solicitó licencia definitiva por la crisis política y social provocada por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otro perfil destacado es la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejon quien acudió a su registro acompañada por Arturo Escobar, Manuel Velasco y Carlos Puente.

Asimismo la presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez quien también se registró en el WTC.

Los morenistas fueron el contingente más numeroso en los registros para este estado como Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

También se registró el ex presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, , el exdelegado de Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz así como Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos ex Subdelegado del (ISSSTE en Guerrero.

También se registraron el diputado del PT. Loel Padilla del PT y Marcial Rodríguez Saldaña

La gran incógnita hasta el momento era el probable registro de Félix Salgado Macedonio pese al candado en Morena por nepotismo que le prohíbe contender.

CHIHUAHUA

Para Chihuahua se registraron la senadora con licencia, Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, considerados los dos perfiles más fuertes al interior del partido guinda de cara a la renovación de la gubernatura de esa entidad el próximo año.

Chihuahua, Colima y Guerrero son las tres entidades que abrieron sus registros este martes.

COLIMA

De Colima se registraron Rosa María Bayardo, presidenta municipal de Manzanillo y Griselda Valencia de la Mora, diputada federal.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la primera jornada de registros transcurrió sin contratiempos y destacó la participación de los aspirantes y sus equipos.

Montiel explicó que los registros continuarán durante toda la semana y concluirán el próximo sábado como parte del mecanismo acordado por Morena, PT y PVEM para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales.

la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, Informó que durante el primer día se concretaron 20 registros presenciales y que la Comisión Nacional de Elecciones continúa contabilizando las solicitudes realizadas por vía digital.