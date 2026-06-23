Autoridades Federales reconocen al “Aguacate Franja Michoacán” como Indicación Geográfica Protegida

Entrega de reconocimiento

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), reconocieron la protección de la Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán”, que distingue al aguacate variedad Hass producido en una región específica del estado de Michoacán, caracterizada por condiciones geográficas, climáticas y humanas que le confieren cualidades únicas.

Ambas dependencias federales revelaron que la declaratoria se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2026, la cual acredita el origen, calidad y reputación del producto, diferenciándolo de otros aguacates similares producidos fuera de la zona protegida. La solicitud correspondiente fue promulgada previamente el 29 de enero de 2026, como parte del proceso de reconocimiento de este signo distintivo.

El “Aguacate Franja Michoacán” es distinguido por sus características físicas y sensoriales, entre las que destacan su forma ovalada, cáscara rugosa, pulpa cremosa y alto contenido de aceite, atributos que han favorecido su reconocimiento en el ámbito gastronómico y comercial, tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, declaró “Recibimos la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, de apoyar el desarrollo económico del estado de Michoacán, y las Indicaciones Geográficas son un importante instrumento para ello, ya que contribuyen a generar una economía social y cumplen con la visión del proyecto económico de la mandataria federal”.

A su vez, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, puntualizó que la entrega de esta Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán”, al gobierno estatal, a los productores, y a los empacadores; es un importante reconocimiento a este producto , por sus características especiales, ya que tiene arraigo propio, tiene tecnología, y capacidad de ser exportado, lo que le da mayor valor y proyección tanto a nivel nacional, como internacional frente a otros de su misma especie, al tiempo de posicionar al estado de Michoacán, como referente en la producción y cultivo del aguacate.

La entrega de la placa conmemorativa correspondiente a la Declaración de Protección fue encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el titular del IMPI, Vidal Llerenas Morales, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, el presidente del Consejo Directivo de los Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega y el presidente de la Asociación de Productores Empacadores, Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Raúl Ernesto Martínez Pulido.

La Crónica de Hoy 2026