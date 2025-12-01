Programas del Bienestar: ¿Cuánto aumentará tu beca o pensión en 2026?

El gobierno federal anuncio un aumento en la inversión destinada a programas sociales en 2026, que pasará de 850 mil millones de pesos en 2025, a casi 2 billones de pesos para el próximo año.

Este anuncio se traducirá en un incremento tanto en la cantidad de beneficiarios como en el monto que ofrecen las becas y pensiones de los Programas del Bienestar.

Aumenta la pensión INAPAM en 2026

En 2026 se espera un aumento en la Pensión para Adultos Mayores (INAPAM).

La pensión para las personas adultas mayores incrementará conforme a la inflación, según anunció el Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, este 1 de diciembre en la conferencia de prensa matutina ofrecida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2026, estudiantes de primaria recibirán la Beca Rita Cetina, que era exclusiva de secundaria.

En 2026 la meta es superar los 32 millones 836 mil beneficiarios registrados a programas sociales, alcanzando cerca de 2 billones de apoyos directos.

Además, el gobierno federal informó que en 2026 la Beca Universal “Rita Cetina” —que actualmente otorga 1,900 pesos bimestrales por familia con un estudiante de secundaria y 700 pesos por cada estudiante adicional— también se entregará a todos los estudiantes de nivel primaria.