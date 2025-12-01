¿Quién es “El Pichón”, el narcoterrorista buscado por EU y abatido por la Marina mexicana?

Este domingo 30 de noviembre de 2025, la Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó que en un operativo llevado a cabo en la sierra de Choix, Sinaloa, fue abatido Pedro Inzunza Coronel, mejor conocido como “El Pichón”. De acuerdo con las autoridades federales, “El Pichón” era considerado un objetivo prioritario: formaba parte de la facción del Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, al interior del Cártel de Sinaloa.
¿Quién era Pedro N “El Pichón”?
“El Pichón” era señalado como uno de los jefes de plaza de El Chapo Isidro, con un rol de alto mando en la estructura criminal: era descrito oficialmente por Semar como “segundo nivel” dentro de la organización. Las autoridades federales vinculan a su célula con la producción y tráfico internacional de drogas sintéticas, incluyendo metanfetaminas y fentanilo.
Según informes, “El Pichón” contaba con orden de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración para importar y distribuir fentanilo y cocaína. En registros previos, su célula habría estado relacionada con lo que se describe como “la incautación más grande de fentanilo”, con decomisos masivos de esa sustancia.
Las operaciones incluyen:
La operación que derivó en su abatimiento permitió a la Marina documentar parte de la infraestructura criminal a su mando.
Se localizaron laboratorios clandestinos activos dedicados a la producción de drogas sintéticas. Se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, vehículos blindados, precursores químicos, drogas en proceso y precursores. Esto evidencia una estructura logística, de transporte y producción consolidada.
La célula coordinada por “El Pichón” no sólo se dedicaba a la producción de droga, sino a su distribución, posiblemente con rutas hacia Estados Unidos, dado que la orden de extradición lo relaciona con tráfico internacional.