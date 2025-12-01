¿Quién es “El Pichón”, el narcoterrorista buscado por EU y abatido por la Marina mexicana?

Pedro N "El Pichón" El hombre abatido durante el operativo contaba con una orden de extradición en los Estados Unidos

Este domingo 30 de noviembre de 2025, la Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó que en un operativo llevado a cabo en la sierra de Choix, Sinaloa, fue abatido Pedro Inzunza Coronel, mejor conocido como “El Pichón”. De acuerdo con las autoridades federales, “El Pichón” era considerado un objetivo prioritario: formaba parte de la facción del Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, al interior del Cártel de Sinaloa.

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx mediante labores de investigación. Se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos, se detuvieron a dos operadores de esta célula delictiva y al agredir al… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 30, 2025

¿Quién era Pedro N “El Pichón”?

“El Pichón” era señalado como uno de los jefes de plaza de El Chapo Isidro, con un rol de alto mando en la estructura criminal: era descrito oficialmente por Semar como “segundo nivel” dentro de la organización. Las autoridades federales vinculan a su célula con la producción y tráfico internacional de drogas sintéticas, incluyendo metanfetaminas y fentanilo.

Según informes, “El Pichón” contaba con orden de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración para importar y distribuir fentanilo y cocaína. En registros previos, su célula habría estado relacionada con lo que se describe como “la incautación más grande de fentanilo”, con decomisos masivos de esa sustancia.

El titular de la @SEMAR_mx, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó sobre las acciones de la Secretaría de Marina en Michoacán, donde operan 1,781 elementos como parte del despliegue coordinado.



Las operaciones incluyen:

➡️Patrullajes y reconocimientos terrestres.… pic.twitter.com/QQ3zhJsvxa — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 30, 2025

La operación que derivó en su abatimiento permitió a la Marina documentar parte de la infraestructura criminal a su mando.

Se localizaron laboratorios clandestinos activos dedicados a la producción de drogas sintéticas. Se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, vehículos blindados, precursores químicos, drogas en proceso y precursores. Esto evidencia una estructura logística, de transporte y producción consolidada.

La célula coordinada por “El Pichón” no sólo se dedicaba a la producción de droga, sino a su distribución, posiblemente con rutas hacia Estados Unidos, dado que la orden de extradición lo relaciona con tráfico internacional.