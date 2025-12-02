Aguinaldo 2025: ¿Cuándo es la fecha límite para recibir el pago?

Aguinaldo 2025

Si eres una persona trabajadora y tienes dudas sobre cuándo deben pagarte el aguinaldo o cuánto te corresponde, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) puede orientarte sin costo y ayudarte a hacer valer tu derecho a recibir esta prestación, la cual no puede renunciarse.

¿Cuánto me deben de otorgar como aguinaldo?

Según el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), todas las personas trabajadoras deben recibir como mínimo un pago equivalente a 15 días de salario, conocido como aguinaldo. La ley también establece que los empleadores deben entregarlo antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan cumplido un año completo en su empleo —ya sea que sigan laborando o no al momento en que se paga el aguinaldo— también deben recibirlo, pero de manera proporcional al tiempo trabajado, sin importar cuánto haya sido.

El aguinaldo corresponde a todas las personas trabajadoras: de base, de confianza, de planta, sindicalizadas, contratadas por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, en periodo de prueba o en capacitación inicial.

También aplica para quienes trabajan como eventuales, comisionistas, agentes de comercio, agentes de seguros, vendedores, y en general, para todas las personas sujetas a la LFT. La ley establece claramente que es obligación del empleador entregar el aguinaldo de manera puntual y correcta.

Si necesitas asesoría, puedes acudir a la Profedet. En la Ciudad de México su oficina central se encuentra en Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. En el resto del país hay procuradurías que puedes ubicar aquí: bit.ly/OFICINAPROFEDET.

También puedes recibir apoyo a través del Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) llamando al 079, la línea oficial del Gobierno de México.