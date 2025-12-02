Aprueba Senado 10 semifinalistas para la FGR; “una farsa”, acusa oposición

Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores en la que fue aprobado el listado de 10 candidatas y candidatos para ocupar la titularidad en la FGR (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Farsa para relevo en la FGR — Por 88 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Senado “palomeó” los 10 semifinalistas que pasaron a la última fase de la etapa para elegir a la o el próximo Fiscal General de la República luego de que Alejandro Gertz Manero renunciara al cargo en días pasados para llegar a una embajada de México en el exterior.

Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución y considerada una de las principales favoritas para encabezar la Fiscalía avanzó a la siguiente fase donde la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que definir una terna de esta lista de 10 semifinalistas.

De último momento se registraron cambios en la lista que originalmente había consensuado la Junta de Coordinación Política.La oposición acusó que se excluyó al magistrado Alfredo Barrera Flores para incluir en su lugar a Félix Roel Herrera Antonio, quien fue director de la defensoría pública y de derechos humanos de la Secretaria de Gobernación cuando Adán Augusto López era titular de esa dependencia.

La lista fue enviada de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum quien regresará una terna en las próximas horas para que el Senado realice la designación final de esos tres nombres.

La lista definitiva quedó integrada por cinco mujeres y cinco hombres:

* Luz María Zarza Delgado

* Maribel Bojorges Beltrán

* Sandra Luz González Mogollón

* Ernestina Godoy Ramos

* Mirna Lucía Grande Hernández

* Luis Manuel Pérez de Acha

* Félix Roel Herrera Antonio

* Hamlet García Almaguer

* David Borja Padilla

* Miguel Nava Alvarado

El PRI a través de la senadora Claudia Anaya acusó que el cambio de último minuto en la lista es el único que había sido crítico con este gobierno.“¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí sólo pasan los cuates”, acusó.

Asimismo acusó a Morena de “debilitar” la autonomía de la Fiscalía mediante reformas que —afirmó— redujeron los requisitos para ser fiscal general y facilitaron el nombramiento de perfiles cercanos al gobierno.

Denunció que la renuncia de Gertz Manero fue “negociada” para permitirle acceder a una embajada:“Aquí de eso se trata, de pactar, de corromper, de acomodar”, afirmó y acusó que el proceso se ha conducido con “prisas” y una lista elaborada sin consultar a los grupos parlamentarios.

El senador del PAN, Raymundo Bolaños acusó este proceso de una farsa y sostuvo que la FGR corre el riesgo de convertirse en un “premio a la lealtad política”, al afirmar que el proceso está diseñado para favorecer a una candidata ya definida.

“Hoy todos sabemos quién será electa fiscal general de la República: una fiscal incondicional y a modo de los intereses del oficialismo”, señaló.Afirmó que el Senado actúa como una “oficialía de partes” del Ejecutivo y que la rapidez y opacidad del procedimiento vulneran la autonomía de la FGR.

“Este procedimiento vulnera nuestra Constitución… Estamos condenados a ser un país de cuotas y de cuates”.Por su parte, Néstor Camarillo, senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo sostuvo que el proceso actual “opaca la legitimidad” del nombramiento y llamó a actuar con “seriedad y sentido de Estado”.

“Lo ideal habría sido convocar un procedimiento plural, amplio y con participación ciudadana”.Llamó a mantener el foco en la crisis de impunidad que enfrenta el país y criticó que el procedimiento de 2025 sea significativamente menos transparente y deliberativo que el realizado en 2018.

Citó cifras del INEGI según las cuales en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, pero sólo el 9.6 % se denunció; de estos, únicamente 0.8 % tuvo una resolución favorable.“México necesita una fiscalía que investigue, que sancione, que garantice justicia a las víctimas. La Procuración de Justicia no es tarea de un partido político”, subrayó.

La Crónica de Hoy 2025